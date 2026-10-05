Santi Cañizares: "Soy de Cristiano Ronaldo a morir, pero ha antepuesto su ego a los intereses de su selección"

La repentina marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal continúa generando un intenso debate en el fútbol internacional.

El desencuentro entre el astro luso y el seleccionador, Jorge Jesus, detonó tras la suplencia del atacante en la ventana internacional de la Nations League y las explicaciones tácticas ofrecidas por el entrenador ante los medios de comunicación.

Esta situación desembocó en la decisión del delantero de abandonar de forma unilateral la disciplina del combinado nacional en plena concentración de Copenhague, dejando al conjunto luso con la plantilla mermada para afrontar los compromisos fijados en el calendario oficial.

Pese a la gravedad del incidente, el propio técnico intentó calmar las aguas este domingo tras sumar una nueva victoria frente a Noruega, señalando públicamente que el capitán volverá cuando quiera y que las puertas del combinado patrio continúan totalmente abiertas para él.

Sin embargo, esta postura contemporizadora no ha convencido a diversos especialistas del panorama deportivo, provocando un encendido intercambio de opiniones sobre la gestión de vestuarios y la jerarquía institucional.

Cristiano Ronaldo, en el banquillo durante el partido ante Noruega. Reuters

Durante la emisión de anoche en El Partidazo de COPE, el exportero internacional Santi Cañizares analizó con crudeza la actitud de ambas partes. El analista cuestionó el mensaje del técnico portugués por considerar que resta importancia a una falta disciplinaria evidente:

"El entrenador, que está ganando todo y aplica un poco la falsa humildad, para decir 'mira, si yo aquí realmente... aquí no pasó nada, si quiere venir tiene las puertas abiertas', tal y cual, pero vamos. Yo creo que son heridas que no debe curar el entrenador, que abandone la concentración un jugador".

Lejos de justificar el enfado del futbolista, Cañizares fue aún más contundente al criticar la conducta del atacante, priorizando el compromiso colectivo por encima de cualquier trayectoria individual o estatus legendario:

"El entrenador debe estar muy dolido de que anteponga su ego en este caso. Fíjate que yo soy de Cristiano Ronaldo a morir, ¿eh?, que yo siempre he hablado maravillas de Cristiano Ronaldo, siempre. Pero que anteponga su ego a los intereses de la selección. Que se vaya y que deje allí tres partidos más, o dos partidos más por delante".

Con estas valoraciones, el ahora comentarista radiofónico remarcó que el respeto hacia la camiseta nacional debe situarse siempre por encima de las individualidades, cuestionando con firmeza tanto la precipitada deserción del futbolista como la llamativa permisividad exhibida por el cuerpo técnico tras la polémica.