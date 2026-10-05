'Salvar al soldado Cristiano', el presidente de la Federación de Portugal asume la misión: "Debemos rendirle pleitesía"

La tormenta desatada en la selección de Portugal busca una salida diplomática tras el desplante de Cristiano Ronaldo en la presente ventana internacional.

El delantero abandonó la concentración en Copenhague tras conocer su suplencia frente a Dinamarca, provocando un notable revuelo deportivo e institucional. Sin embargo, los máximos responsables del fútbol luso han decidido tender puentes para reconducir la crisis y asegurar la continuidad de su máxima leyenda.

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, ha asumido un rol activo como mediador. El dirigente eludió entrar en fricciones tácticas: "Esas explicaciones no las voy a dar. Son conversaciones absolutamente normales entre entrenadores y jugadores. Es un área técnica y el presidente de la Federación no se mete en estas cuestiones".

Acto seguido, el mandatario ensalzó la figura del atacante: "Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, de un jugador que lleva más de dos décadas dándolo todo por el fútbol portugués. Cristiano Ronaldo representa hoy el mayor símbolo portugués. Tenemos que rendirle pleitesía".

Proença aclaró que "está en la selección nacional por méritos deportivos propios, y eso es absolutamente indiscutible. Siempre formará parte de este grupo de trabajo mientras esté técnicamente capacitado. Cristiano lo sabe, sabe que esa es la sensación. Sobre este tema en concreto, permítanme decir que nos enfrentamos a un malentendido que debe resolverse internamente".

Con la vista puesta en noviembre, Proença apeló al sosiego: "Era importante haber finalizado estos cuatro partidos con tranquilidad, porque el aspecto deportivo fue lo que nos guio. Tendremos tiempo y sosiego para sentarnos todos juntos y aclarar este malentendido. Reitero: Cristiano Ronaldo forma parte de nuestra historia y siempre estará aquí si el entrenador lo necesita".

Además, destacó la buena sintonía entre las partes: "La FPF, con calma, resuelve las situaciones internamente. Reitero: afortunadamente, existe una relación muy sólida entre Ronaldo y Jesús, soy testigo de ello, porque si no fuera así... seamos claros, quizás Ronaldo ya habría abandonado la Selección. No lo hace por esta relación y por el respeto que le tiene. Todo lo que ocurra en los próximos días serán momentos de tranquilidad, conversación, debate, y lo que queremos es que en noviembre podamos estar todos de vuelta con nuestra Selección".

Cristiano Ronaldo, en el banquillo en el último partido de la selección de Portugal. EFE

Jorge Jesus abre la puerta

Por su parte, el seleccionador Jorge Jesus restó dramatismo al conflicto tras vencer a Noruega: "No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no? Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien".

El técnico defendió su autonomía táctica sin restarle valor al mito: "Para mí, al principio nunca fue un problema. Era algo que consideraba normal como entrenador. Tener un jugador con el simbolismo que representa para el país y la selección nacional... Hay principios como entrenador que no son negociables, pero como no había nada especial en términos de mi autoridad, para mí, Cris será un jugador convocado en la próxima convocatoria, si juega para el Al Nassr, si quiere volver a la selección nacional".

Jesus añadió que "no se puede exigir, basándose en una amistad de un año, una situación que es difícil de entender. Solo porque era él, y quizás con razón porque es un símbolo, todo este problema de que entrara, calentara, no entrara... Con Cris es diferente, es un símbolo. ¿Pero es un problema? Para mí no fue un problema. Si Cris quiere y juega para el Al Nassr, estará en la próxima convocatoria".

Finalmente, Jesus le tendió la mano para un cierre digno de su trayectoria: "Una de las cosas que le dije a Cristiano Ronaldo fue que no podía terminar su carrera en los Mundiales con la selección nacional perdiendo y llorando. Tenía que terminar su carrera jugando bien".

El técnico remató con un mensaje directo: "Quiero que se quede. Me gustaría que terminara en la selección nacional como él quiera. Él es quien decidirá. En la primera convocatoria le dije: 'Te necesito'. Juegues o no juegues, te necesito. Y ahora es lo mismo".