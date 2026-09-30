Rubén Martín, periodista: "La final del Mundial 2030 en España o renunciamos y que lo monten Marruecos e Infantino"

Las pancartas desplegadas este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, durante la visita de la selección española a Sevilla para enfrentarse a Croacia, han reavivado el debate sobre la sede de la final del Mundial 2030.

Una apareció en Gol Sur y otra en Gol Norte. En ambas, los aficionados reclamaron que el partido por el título se juegue en España, con mensajes también escritos en inglés. Según la información publicada sobre el encuentro, las instaló Aficiones Unidas.

El periodista Rubén Martín compartió la reivindicación en sus redes sociales y fue más allá de lo que pedían las gradas. Para él, albergar la final debe ser una condición decisiva de la participación española en el torneo:

"La final del Mundial en España o que organice Marruecos el Mundial. Sevilla ha hablado por todo nuestro país. Por historia y pasión, la final de 2030 en España. Y si no, yo lo tengo clarísimo".

El Mundial de 2030 tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, la FIFA todavía no ha anunciado qué estadio acogerá la final. En la pugna figuran el Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el Gran Estadio Hassan II, proyectado en la zona de Casablanca.

La decisión pendiente ha convertido el reparto del partido más importante del campeonato en un foco de tensión entre las candidaturas española y marroquí.

Rubén Martín interpreta esa disputa desde el origen de la candidatura y cuestiona que España pueda quedar fuera de la final después de haber impulsado el proyecto junto a Portugal. Su propuesta, en caso de que la FIFA elija Marruecos, no consiste en reclamar una compensación en forma de otros partidos, sino en abandonar la organización.

Lamine Yamal celebra este martes su segundo gol contra Croacia. Reuters

Así lo expresó: "A la pancarta le ha faltado solo una cosa, el Mundial era nuestro y de Portugal. Invitamos a Marruecos en el camino y ahora Infantino le quiere dar la final. Si eso termina pasando, yo propongo que España renuncie a organizar el Mundial del 2030, que se lo den a Marruecos y lo organicen ellos con Infantino".

Sus palabras llegan después de que Fouzi Lekjaa, presidente de la federación marroquí, diese por hecho que la final se disputaría en Casablanca. La FIFA rechazó que exista una adjudicación y mantuvo que resolverá la sede más adelante.

Mientras se espera ese pronunciamiento, las pancartas del Sánchez-Pizjuán han trasladado la candidatura española de los despachos a la grada.

El periodista Rubén Martín ha transformado esa petición en una exigencia: si la final no se celebra en España, sostiene, el país debería replantearse hasta el punto de renunciar a su papel de anfitrión.