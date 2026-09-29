Leyendas España reúne en Sevilla a más de 20 internacionales para celebrar el nuevo éxito de la Selección LEYENDA ESPAÑA

El reconocimiento de Leyendas España a la Selección: "De la Fuente tiene a los mejores jugadores del mejor país"

La asociación Leyendas España organizó un encuentro que congregó a más de 20 futbolistas internacionales. El evento tuvo lugar en el restaurante 'La Barra de Plaza de Cuba', de forma previa al partido de la Selección Española frente a Croacia en el estadio Sánchez Pizjuán.

La reunión, encabezada por el actual presidente de la asociación, Salva Ballesta, contó con la presencia de figuras históricas como Rafael Gordillo, Marc Bartra, Nolito, Adolfo Aldana, Cardeñosa, Ito, Luis Milla, Rafa Paz, Diego Rodríguez, Antonio Álvarez, Juan José y Montero.

Este encuentro sirvió para mostrar el reconocimiento unánime al equipo dirigido por Luis de la Fuente en uno de sus mejores momentos, tras lograr el título de Campeones del Mundo por segunda vez.

Leyendas España reúne en Sevilla a más de 20 internacionales para celebrar el nuevo éxito de la Selección LEYENDA ESPAÑA

Durante el acto, varios exjugadores elogiaron el nivel del equipo nacional. Nolito calificó a la Selección como "un espectáculo" y afirmó que el técnico cuenta con los mejores jugadores compitiendo "en el mejor país del mundo que es España".

Por su parte, Adolfo Aldana destacó la humanidad y la calidad del grupo, asegurando que da gusto verlos jugar con un estilo propio e indicando que se sitúan "un peldaño por encima de la Selección Campeona del Mundo de 2010".

Asimismo, Rafa Paz y Manuel Jiménez mostraron su orgullo por el modelo de juego instaurado por Luis de la Fuente, valorando como muy gratificante que España lidere la clasificación mundial por sus ganas de seguir ganando.

Leyendas España reúne en Sevilla a más de 20 internacionales para celebrar el nuevo éxito de la Selección LEYENDA ESPAÑA

Sobre Leyendas España, cabe destacar que la asociación cuenta con más de 30 años de trayectoria y está presidida actualmente por Salva Ballesta, un cargo ocupado anteriormente por figuras como Carlos Lapetra, Alfredo Di Stéfano o Fernando Giner.

Entre sus principales objetivos se encuentran el apoyo, ayuda y reconocimiento a los futbolistas internacionales en activo y retirados, así como el desarrollo de una importante labor social bajo la premisa de que "las Leyendas nunca se retiran, simplemente dejan de competir".