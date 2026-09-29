El Manchester City infló sus ingresos en más de 1.000 millones: la Premier le declara culpable de todos los cargos

La Premier League ha declarado al Manchester City culpable de todas las acusaciones relacionadas con graves y sistemáticas infracciones de las normas financieras de la Premier League.

El fallo oficial confirma que, durante un periodo de nueve temporadas (entre la 2009/10 y la 2017/18), el club mancuniano operó fuera del reglamento y, además, incumplió su deber de cooperar durante la investigación de la liga.

Para sortear las normas de la competición, el Manchester City orquestó un elaborado esquema de financiación. El club acordó contratos comerciales simulados en los que sus patrocinadores solo pagaban una fracción de las cuotas establecidas.

El resto del dinero era inyectado desde las sombras por el Abu Dhabi United Group (ADUG), la empresa propietaria de la institución. Además, se descubrieron otros acuerdos fraudulentos, incluyendo un arreglo circular con una entidad externa utilizada para adquirir los derechos de imagen de los jugadores y así reducir artificialmente los gastos operativos del club.

El propósito de estos esquemas fue inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras (más de 1.000 millones de euros) para aparentar que cumplían con las reglas financieras.

La consecuencia directa de esto, según detalló la Comisión, fue que el club presentó cuentas falsificadas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y a los reguladores del fútbol. El fallo es tajante al respecto: "Por su conducta, el club tenía la clara intención de eludir las reglas de la Premier League".

El equipo no solo hizo trampa en los despachos, sino que intentó boicotear la investigación. Durante los cuatro años que duraron las pesquisas, la Comisión concluye que el club incumplió su deber de buena fe e hizo esfuerzos concertados para detener y frustrar el proceso.

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, ha sido claro tras conocerse el laudo: "El fallo establece los hechos de cómo el club rompió sistemáticamente las reglas durante casi una década. Vindica la decisión de la Premier League de perseguir este caso y es fundamental para que la Liga siga siendo competitiva y justa para todos".

Aunque la culpabilidad por los cargos ya ha sido ratificada de forma oficial, el mundo del fútbol aguarda con expectación el anuncio de las sanciones. Este asunto se decidirá en una futura audiencia privada. Las reglas de la competición otorgan un margen amplísimo de castigo: desde multas económicas hasta deducciones masivas de puntos o la expulsión definitiva de la Premier League.

Sorpresa en Manchester

El Manchester City tiene hasta el próximo viernes 2 de octubre para ejercer su derecho de apelación y desde el club citizen se han mostrado "decepcionados y sorprendidos" por la decisión de la comisión.

Afirman que son "inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones, relacionadas con este caso". Además el City asegura que será "implacable, y donde sea necesario proactivo, en todos los foros regulatorios y legales apropiados".

"El Manchester City FC perseguirá ahora las vías de apelación abiertas para él, sobre la base de que la opinión contiene errores materiales claros, de derecho, principio y hecho, y es insegura", añadió el City en su comunicado.

"El Club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años sobre la base de que la Junta y la Ejecutiva de la Premier League se comportarían como un regulador independiente, imparcial y de mente justa, libre de influencias partidistas", sentenció.