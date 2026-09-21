La RFEF responde a Marlaska por la suspensión del partido de la sub20 en Ceuta: "El informe policial lo desaconseja"

La Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno siguen enfrascados por la cancelación del partido de la selección española sub20 que se iba a disputar en Ceuta el próximo 30 de septiembre.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró hoy mismo que si la RFEF hubiera confirmado la disputa del partido amistoso sub-20 entre España y México en la ciudad autónoma, el encuentro se habría jugado.

Marlaska hizo referencia al informe policial que valoraba la seguridad en dicho encuentro, y aseguró que "no dice que no se celebre ya que la última decisión la adopta la Federación Española y si la misma hubiera confirmado la celebración, no tenga dudas de que se había celebrado y con todas las garantías", dijo el ministro.

La Federación responde

Rafael Louzán, el presidente de la RFEF, confirmó hace unos días la cancelación del partido entre España y México sub20 después de haber recibido el informe por parte de la Policía. Por eso, el ente federativo no entiende ahora que el Gobierno salga a decir públicamente que si la Federación hubiera querido, el encuentro se podría haber jugado.

"La Federación Española de Fútbol trabaja con eficacia y responsabilidad en la organización de los encuentros que son de su competencia, como los partidos de las selecciones. Nunca se ha organizado, ni se organizará ningún partido si existe un informe policial que lo desaconseje por motivos de seguridad", cuenta la versión de la Federación.

De hecho, desde la RFEF hacen alusión a que la Copa del Rey de la pasada temporada que se disputó en La Cartuja se cambió de fecha al coincidir con la Feria de abril en Sevilla, y que se hizo siguiendo las recomendaciones policiales.

"En este caso, el informe policial tras referirse a la situación que vive Ceuta, 'desaconseja la celebración del encuentro España-México sub20 en las actuales circunstancias al no poder garantizar las condiciones de seguridad necesarias'", recalca el organismo que preside Rafael Louzán.

El partido entre los combinados sub20 de España y México previsto para el 30 de septiembre no se disputará en Ceuta, por lo tanto, al no aconsejarlo el informe policial. El Gobierno, sin embargo, carga las culpas sobre la Federación, que es quien tomó la decisión de cancelar el partido ante las recomendaciones de la Policía.