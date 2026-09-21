Natalia Calvo, psicóloga, sobre Cucurella (28): "Nos muestra una realidad, los futbolistas siguen siendo personas"

El universo del fútbol profesional a menudo impone a sus figuras la necesidad de mostrar una armadura indestructible, un entorno donde parece que el público solo valora el desempeño físico y los triunfos. Sin embargo, las recientes declaraciones de la psicóloga Natalia Calvo para la revista Lecturas han iluminado la otra vertiente del deporte: la olvidada faceta humana de los jugadores.

Como modelo principal, la especialista tomó a Marc Cucurella, defensa de la selección española, subrayando que su círculo íntimo y su arraigo familiar funcionan como el verdadero blindaje de su salud mental. En su charla, Calvo buscó desmontar el mito del atleta inquebrantable, recordando que estas estrellas lidian con los mismos obstáculos que cualquier ciudadano.

"Marc Cucurella nos muestra una clara realidad y es que, antes de ser deportistas de élite, los jugadores siguen siendo personas con responsabilidades, preocupaciones y afectos que trascienden el terreno de juego", detalló la experta, enfatizando la urgencia de desmitificar a los ídolos y dejar de verlos como simples máquinas de ganar.

Durante el análisis, resaltó la inmensa franqueza con la que el futbolista del Chelsea expone su núcleo afectivo. "En el caso de Cucurella, ha compartido públicamente que uno de sus hijos tiene autismo, contribuyendo a dar visibilidad a una realidad que viven muchas familias", señaló Calvo.

Esta valiente actitud no solo usa su influencia global para fomentar la conciencia sobre la neurodiversidad, sino que evidencia la enorme madurez del zaguero al aceptar su propia realidad. Lejos de ser un peso que lo desconcentre, este intenso vínculo afectivo nutre la resistencia mental del atleta. La profesional profundizó en la visión contemporánea sobre el desarrollo de la entereza.

"Existe una idea cada vez más extendida entre los especialistas en salud mental: cuanto más rica es la identidad de una persona, mayor capacidad tiene para afrontar las dificultades", argumentó. En una disciplina con presión asfixiante, escrutinio público y gran desgaste físico, encontrar refugio en pilares ajenos al estadio es fundamental.

Para terminar, dejó una reflexión rotunda sobre esta ventaja existencial: "Cuando alguien puede definirse no solo como futbolista, sino también como padre, pareja, amigo o hijo, dispone de más recursos emocionales para afrontar los inevitables altibajos de una carrera deportiva".

De este modo, Marc Cucurella se consolida no solo como pieza clave en el campo, sino como un referente de sensatez. Demuestra así que el mayor triunfo de un deportista es no olvidar su verdadera esencia al apagarse los focos.