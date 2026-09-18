Mbappé, 27 años: "La gente de fuera siempre habla mal de los suburbios, porque no entienden realmente cómo es"

La controversia surgida en torno a la decisión de Kylian Mbappé, Vinicius y Konaté de no portar el mensaje de apoyo a Ceuta antes del último encuentro del Real Madrid en Elche continúa abierta. Este miércoles, el delantero francés quiso responder a las críticas y explicar públicamente su posición.

Mbappé se convirtió en uno de los principales focos de las críticas procedentes de determinados sectores del madridismo y del españolismo, que interpretaron su negativa como una falta de respaldo a España, país de acogida para el futbolista.

En medio del debate generado por los acontecimientos en la Ciudad Autónoma y por la postura adoptada por los jugadores, cobran especial relevancia las palabras que Mbappé ha pronunciado a lo largo de los años sobre la diversidad y el entorno multicultural en el que creció.

En una carta dirigida a los jóvenes, publicada en The Players' Tribune en 2020 bajo el título 'Una carta para los jóvenes Kylian', el atacante repasaba su infancia en Bondy y reivindicaba la convivencia entre distintas comunidades. "Nuestro barrio es un increíble crisol de diferentes culturas: francesa, africana, asiática, árabe...", escribía entonces.

Bondy forma parte de esa realidad social presente en numerosos suburbios de las grandes ciudades europeas, espacios en los que conviven personas procedentes de muy distintos lugares y que terminan construyendo allí sus comunidades.

La propia historia familiar de Mbappé refleja esa diversidad: su madre tiene raíces argelinas y su padre es de origen camerunés.

Mbappé, con la camiseta de apoyo a Ceuta que ha causado la polémica. Reuters

El futbolista también salió en defensa de las 'banlieues', las zonas periféricas de las grandes ciudades francesas, frente a la imagen negativa que, según explicaba, suele proyectarse sobre ellas desde el exterior. "La gente de fuera de Francia siempre habla mal de los suburbios, pero si no eres de aquí, no puedes entender realmente cómo es", afirmaba.

En su relato, Mbappé destacaba además los vínculos de solidaridad que se generan entre los vecinos, independientemente de su procedencia. Como ejemplo, recordaba haber visto a "los chicos más duros del barrio" ayudando a su abuela con las bolsas de la compra.

Para el delantero, haber crecido en ese ambiente fue determinante en su formación personal. "En Bondy aprendes valores que van más allá del fútbol. Aprendes a tratar a todos por igual, porque todos estáis en el mismo saco", explicaba.

También atribuía parte de su trayectoria al respaldo recibido de "su madre, su padre, su comunidad y sus amigos", muchos de ellos procedentes de diferentes culturas.

Su relación con Achraf Hakimi añade otro elemento al contexto. Ambos estrecharon su amistad durante su etapa en el PSG y el marroquí, nacido en Madrid, es una de las principales figuras de la selección de Marruecos.

Esa conexión personal y la propia historia de ambos reflejan una concepción de la identidad marcada por diferentes orígenes y experiencias.

En ese contexto, la posición de Mbappé sobre el mensaje relacionado con Ceuta puede entenderse también a la luz de la visión sobre la diversidad que el futbolista ha defendido públicamente desde hace años.