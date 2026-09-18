Marcos Llorente reflexiona sobre la crisis en Ceuta: "Es un tema que me importa mucho. Los españoles les queremos"

El gesto que realizaron Mbappé, Vinicius y Konaté el pasado martes en el Martínez Valero sigue dando mucho de qué hablar. El delantero francés ya ha dado a conocer las razones por las que no mostró el mensaje completo de apoyo a Ceuta, mientras que el brasileño y su compatriota han optado por tener un perfil bajo tras la polémica.

Una controversia que en la mañana de este viernes ha llegado hasta el Cerro del Espino. Marcos Llorente ha atendido a los medios de comunicación en la previa del derbi que jugarán ante el Real Madrid (domingo a las 16:15 horas) y no ha querido esquivar un tema que le preocupa.

"Son temas que me importan mucho. Apoyo a Ceuta, porque es la realidad. Todos los españoles queremos a Ceuta y lo que haga la gente, cada uno es libre de mostrar su lado de las cosas. No voy a entrar a debatir esas cosas porque no me incumben. Con tener yo claras las cosas con eso es suficiente", explicó.

🇪🇸🤍🖤🗣️ Marcos Llorente muestra orgulloso su apoyo a Ceuta y la defiende: "Todos los españoles queremos a Ceuta. Tengo claras mis ideas y lo que pienso"



"Lo que haga la gente, cada uno es libre de mostrar su lado de las cosas" pic.twitter.com/A16FPUvPBd — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 18, 2026

De este modo, Marcos Llorente ha querido dejar clara su postura personal antes del derbi madrileño y después de que el conjunto rojiblanco ya mostrara públicamente su apoyo a Ceuta.

Y es que el miércoles, antes del partido frente a Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano, la plantilla colchonera posó junto al equipo navarro y el cuerpo arbitral con una pancarta con el mensaje 'Todos con Ceuta'.

Así pues, el jugador rojiblanco se ha querido mantener al margen de las decisiones individuales que tomaron Mbappé, Vinicius y Konaté.

Polémicas aparte, el Atlético de Madrid afronta el partido con la necesidad de seguir sumando de tres tras su holgada victoria ante Osasuna (4-0) y poder encadenar así su tercera victoria consecutiva que le mantenga en la pelea con su vecino de la capital y el Barça por La Liga.

Mientras que el Real Madrid llega con dudas. Los de Mourinho solo han pinchado en un partido de los siete disputados hasta la fecha. Seis victorias y una derrota entre Liga y Champions, aunque las sensaciones no son buenas.

El conjunto blanco no convence y la relajación de los jugadores está siendo su talón de Aquiles. Aun así, el Madrid es segundo a solo tres puntos del Barça, el único equipo que mantiene el pleno de victorias y está invicto en este inicio de temporada.