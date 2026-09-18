Juan Jesús Vivas: "A Mbappé le hubiera dicho que lo de Ceuta no va ni de derechas ni de izquierdas"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofreció su postura institucional ante el gran impacto mediático generado por las recientes declaraciones públicas del futbolista Kylian Mbappé.

Durante su comparecencia en el Partidazo de COPE, el dirigente ceutí quiso centrar la atención en la convivencia local, desmarcando rotundamente la realidad social de la ciudad autónoma de cualquier pugna, etiqueta o utilización de carácter político-partidista.

Al analizar el debate mediático surgido en torno a las manifestaciones del delantero madridista, la máxima autoridad ceutí se mostró tajante frente a la creciente polarización ideológica.

🎙️ Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, sobre las palabras de Mbappé



❌ "Le hubiera dicho que esto no va ni de izquierdas ni de derechas"



🫂 "Nadie puede superar a los ceutíes en solidaridad y sentido humanitario"



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Vivas explicó que, si hubiese tenido la oportunidad de dialogar directamente con el internacional francés, "le hubiera dicho que esto no va ni de izquierdas ni de derechas", remarcando que la empatía frente a los problemas humanos debe situarse por encima de las siglas políticas o de las posturas electorales.

En esa misma línea de argumentación, el presidente autonómico reivindicó el compromiso histórico de la población local, haciendo hincapié en que "nadie puede superar a los ceutíes en solidaridad y sentido humanitario" ante cualquier circunstancia de dificultad o crisis social.

Por otro lado, Juan Jesús Vivas aprovechó los micrófonos de la emisora radiofónica para revelar detalles sobre los contactos mantenidos de forma directa con la cúpula directiva del club blanco.

El mandatario ceutí confirmó que se puso en contacto personal con el máximo responsable de la entidad de Concha Espina para transmitir el sincero agradecimiento del municipio tras las muestras de apoyo recibidas en el feudo madridista durante un encuentro de la competición europea.

Según detalló el propio Vivas durante la emisión, "llamé al presidente del Real Madrid para agradecerle el gesto del Bernabéu ante el Inter", poniendo en valor el impacto positivo que supuso ese reconocimiento público para todos los ciudadanos.

Finalmente, el representante de la ciudad autónoma quiso aclarar la cronología exacta de estos contactos institucionales para evitar interpretaciones erróneas sobre su verdadero origen.

Vivas puntualizó que el acercamiento entre ambas partes venía de atrás y no respondía a acontecimientos del torneo liguero. En este sentido, el dirigente precisó que "le invité a Ceuta previo a lo ocurrido en Elche", dejando claro que el ofrecimiento formal para recibir a la expedición madridista precedió a los últimos hechos deportivos.

De este modo, Vivas concluyó su intervención radiofónica defendiendo la dignidad, la solidaridad y los lazos institucionales de Ceuta.