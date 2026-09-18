Huijsen, Josep Martínez y Roberto Fernández, novedades en la lista de España para los partidos de la Nations League

Luis de la Fuente ofreció su primera convocatoria para la selección española dos meses después de conquistar el Mundial en Estados Unidos. Una lista para los dos primeros partidos de la Nations League ante Inglaterra y Croacia.

Como era de esperar, De la Fuente sigue de momento una línea continuista confiando en el bloque que le hizo bordar a España su segunda estrella en el pecho.

De hecho, Joan García, Gavi, Borja Iglesias y Marcos Llorente son los únicos ausentes (este último porque se ha retirado de la Selección). Joan se ha lesionado, Borja apenas ha jugado en este inicio de Liga por problemas físicos y Gavi ha perdido el hueco ante la feroz competencia en el centro del campo.

Nuestra Copa del Mundo no podía haber elegido mejor lugar para iniciar la #NationsLeague.



🫂 Ceuta, pueblo ceutí: el camino empieza con vosotros.#VamosEspaña pic.twitter.com/ww68HwZEwv — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

Para ocupar sus lugares, el seleccionador ha confiado en Josep Martínez para la portería, en Huijsen para el centro de la zaga, Fermín para el centro del campo y Roberto Fernández para el frente de ataque.

Josep Martínez ya sabe lo que es jugar con la Selección (jugó el partido en el que Busquets tuvo Covid y obligó a toda la plantilla a confinarse), pero Roberto vivirá su primera experiencia con la Absoluta.

Roberto Fernández celebra un gol con el Espanyol. EFE

El delantero del Espanyol, que si tiene experiencia en la sub-21, ha comenzado de forma formidable la temporada con seis goles en las seis primeras jornadas de Liga. Un rendimiento sobresaliente que ha tenido su premio.

El ariete cordobés se ha impuesto a Sergio Camello, quien también ha comenzado bien el curso, y ha nombres como Gonzalo García o Carlos Espí.

Nuevo ciclo

Con este grupo de 26 futbolistas España comienza una nueva andadura en busca de seguir cosechando éxitos. Con la Eurocopa y el Mundial a sus espaldas, la Selección quiere seguir escribiendo páginas doradas de su historia.

Ahora inicia el camino hacia la reconquista de la Nations League. Un título logrado en 2023, pero que tuvo un sabor amargo en 2025 cuando los de De la Fuente sucumbieron en la final frente a Portugal.

España se presenta como favorita y tendrá a Inglaterra (26 de septiembre) y Croacia (29 de septiembre) como primeras piedras en el camino. Dos rivales de entidad que medirán el hambre y el fútbol de la selección española después de reinar en el mundo.

Será también el inicio de una nueva era para Luis de la Fuente. El riojano acaba contrato en 2028, pero ya tiene apalabrada su renovación hasta el Mundial 2030, tal y como confirmó el presidente de la RFEF Rafael Louzán hace apenas unos días.