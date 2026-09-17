La primera lista de la España bicampeona del mundo: 4 sitios, 2 regresos y el duelo entre Espí, Gonzalo, Camello y Roberto

Luis de la Fuente dará este viernes la primera lista de España desde la conquista del Mundial.

Apenas dos meses después de la victoria ante Argentina, el seleccionador afronta una convocatoria destinada a comenzar la Nations League con una certeza -la continuidad del bloque campeón- y cuatro posibles huecos provocados por la retirada de Marcos Llorente y las situaciones físicas de Pedro Porro, Gavi y Borja Iglesias.

No se prepara una revolución, pero sí pueden aparecer varios movimientos. Dean Huijsen y Fermín López se perfilan como los dos regresos más claros, mientras que el lateral derecho y la delantera concentran las incógnitas. En ataque, Sergio Camello y Roberto Fernández han convertido cada jornada de Liga en un argumento para poner a prueba la jerarquía establecida.

Una portería cerrada

Bajo palos no hay motivos deportivos para esperar cambios. Unai Simón, David Raya y Joan García fueron los tres porteros del Mundial y los tres continúan con ventaja respecto a cualquier alternativa: el primero mantiene la condición de referencia, el segundo ofrece experiencia y rendimiento en la élite inglesa y el tercero representa una apuesta de presente y futuro.

Salvo contratiempo de última hora, De la Fuente conservará intacta la portería. No existe una vacante, tampoco una necesidad táctica que obligue a modificarla, y el seleccionador acostumbra a proteger una posición en la que la confianza y la convivencia tienen un peso especial.

Dos laterales de golpe

La defensa concentra el principal quebradero de cabeza. Marcos Llorente comunicó días atrás su retirada internacional a los 31 años después de 27 partidos con España, una decisión -según anunció- tomada antes incluso de conocer el desenlace del Mundial. Su despedida deja libre una plaza y elimina, además, al futbolista más polivalente del costado derecho.

A esa ausencia definitiva se añade la probable baja de Pedro Porro. El lateral no entró este martes en la convocatoria del Tottenham ante el Liverpool y encadenó su segundo partido fuera por una molestia muscular. Roberto De Zerbi confirmó que "Pedro todavía no está disponible", por lo que su presencia el viernes parece muy complicada.

Marc Pubill con la Copa del Mundo @markus_pubill27

España podría necesitar, por tanto, dos soluciones para la derecha. Una de ellas puede salir de la propia plantilla mundialista: Marc Pubill conoce la posición y Eric García está actuando ahí con el Barcelona. Ambos aportan una interpretación más contenida que Porro, especialmente Eric, pero permiten a De la Fuente mantener buena parte del bloque sin forzar dos incorporaciones externas.

La otra plaza abre un dilema entre experiencia y futuro. Óscar Mingueza conoce la Selección y su capacidad para jugar como lateral, carrilero o central derecho encaja con la versatilidad perdida tras la marcha de Llorente, aunque su escasa participación inicial en el Crystal Palace -apenas 16 minutos en la Premier- reduce la fuerza de su candidatura.

Héctor Bellerín, en cambio, llega impulsado por un comienzo positivo con el Betis y ofrece una respuesta inmediata, profundidad y experiencia internacional.

Si De la Fuente prefiere mirar más allá, Iván Fresneda aparece como la alternativa emergente. Se ha asentado como titular en el Sporting de Portugal y su perfil permitiría comenzar a construir una nueva competencia específica para Porro.

Xavi Espart también figura en el radar después de su irrupción con el Barcelona -aunque actuando por ahora en el carril zurdo-, pero su camino más lógico parece conducir primero a la sub-21.

Huijsen toma ventaja

Recolocar a Pubill y/o Eric en el lateral provocaría un efecto dominó: España necesitaría, al menos, otro central. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte continúan como referencias después de formar la pareja titular en la final. La eventual vacante señala directamente a Dean Huijsen.

El central del Real Madrid se quedó fuera del Mundial tras una temporada irregular, pero su situación ha cambiado con José Mourinho. Ha sido titular en seis de los siete primeros partidos oficiales del curso y uno de los jugadores de campo con más minutos, mejorando especialmente en contundencia, coberturas y duelos.

Dean Huijsen en el partido de la Selección contra Países Bajos. EFE

Por rendimiento, edad y experiencia previa con la absoluta, su regreso parece el más natural. Detrás espera Jacobo Ramón, convertido ya en una pieza central del Como de Cesc Fàbregas: fue titular en 35 de 37 partidos la pasada temporada, ha comenzado esta con pleno protagonismo y viene de marcar ante el Parma. Su salida de balón y su regularidad le mantienen muy cerca de una oportunidad.

Jon Martín también está vigilado, aunque ha perdido terreno. Su comienzo con la Real Sociedad está siendo más irregular, condicionado por la adaptación al perfil izquierdo y una expulsión temprana frente al Elche. Cristhian Mosquera, lesionado, queda fuera de la ecuación.

Fermín recupera su sitio

El centro del campo mantiene una jerarquía reconocible. Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Álex Baena y Dani Olmo -aunque este último pueda actuar más adelantado- parten con muchas opciones de continuar. Todos formaron parte del grupo campeón y Rodri, Fabián y Olmo integraron el centro del campo titular en la final.

La duda es Gavi. El barcelonista ha superado la contusión sufrida en la rodilla derecha. Está recuperado, pero todavía sin el ritmo suficiente para afrontar una concentración de cuatro partidos, por lo que pierde enteros frente a compañeros con mayor continuidad.

Ese escenario despeja el regreso de Fermín López. El centrocampista era una pieza importante en los planes de De la Fuente antes de sufrir la fractura en el pie derecho que le impidió acudir al Mundial. Recuperado y otra vez dentro de la dinámica del Barcelona, reúne presión, llegada y capacidad goleadora, cualidades que le convierten en el relevo más directo.

Fermín López, con el FC Barcelona. Europa Press

Marc Bernal espera un segundo movimiento. Fue titular en los tres primeros partidos de Liga, suma dos asistencias y ha vuelto a mostrar su capacidad para organizar desde la base. Su perfil es diferente al de Fermín y podría equilibrar la convocatoria, pero para entrar necesitaría que De la Fuente ampliase el grupo o liberase otra plaza entre los mediocentros.

Una carrera por el nueve

Borja Iglesias completa el mapa de posibles bajas. El delantero reapareció ante el Getafe tras una rotura miofascial en el sóleo izquierdo, disputó 21 minutos y admitió que "la lesión es un pelín compleja", antes de volver a sentir molestias en la misma zona. Su falta de ritmo y el riesgo de recaída hacen muy difícil que conserve ahora su plaza.

De la Fuente puede buscar un delantero joven con recorrido internacional por delante. Gonzalo García parte con ventaja en esa vía: el Fulham pagó 40 millones de euros por su fichaje y el atacante ha comenzado como titular en la Premier, con un gol liguero y otro en la Copa.

Carlos Espí ofrece más presencia de área y ya marcó el tanto decisivo en su debut liguero con el Real Madrid. Este martes repitió en el partido contra el Elche, dando la victoria ya en el descuento.

La otra posibilidad es premiar al delantero revelación del campeonato, un tipo de convocatoria que encaja con la voluntad del seleccionador de mantener abierta la puerta de la Absoluta. Y ahí Sergio Camello y Roberto Fernández están ejerciendo una presión imposible de ignorar.

Carlos Espí celebra su gol ante el Elche. Reuters

Camello suma seis goles en las seis primeras jornadas del Rayo, incluidos dos en el Camp Nou y otro en el Santiago Bernabéu, y hasta este martes compartía la cabeza de la tabla de goleadores. De la Fuente le conoce bien de las categorías inferiores, una ventaja relevante para incorporarlo sin un largo proceso de adaptación.

Roberto Fernández presenta una candidatura igual de contundente: también seis goles en seis jornadas, dos dobletes y un cien por cien de acierto en sus primeros cinco remates entre palos. El delantero del Espanyol ofrece fijación, agresividad en el área y un rendimiento que responde al criterio más inmediato de todos: convocar a quien está marcando.

Si Llorente, Porro, Gavi y Borja dejan finalmente cuatro espacios, Huijsen y Fermín encabezan la carrera de los regresos; la derecha espera una decisión entre varios nombres, mientras Camello y Roberto tiran la puerta abajo para discutirle a Gonzalo la plaza más abierta de la primera lista de la España bicampeona.