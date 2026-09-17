LaLiga suspendió el Levante - Athletic a 8 minutos de su inicio pese a la alerta meteorológica emitida por la mañana

JUPOL ha criticado a LaLiga por mantener el Levante-Athletic hasta los instantes previos a su inicio pese a la alerta meteorológica activada en Valencia.

El partido de la sexta jornada, programado para las 21:30 horas en el Ciutat de València, fue aplazado finalmente a las 21:22, ocho minutos antes del horario previsto, después de que una intensa tormenta dejara impracticable el terreno de juego.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional considera que la decisión provocó desplazamientos y exposición al riesgo que podían haberse evitado.

JUPOL ha cuestionado que aficionados y miembros de los dispositivos de seguridad acudieran al estadio y permanecieran en sus inmediaciones a pesar de que existían avisos meteorológicos adversos durante la jornada.

"Ayer, La Liga de Javier Tebas no canceló el partido de fútbol Levante-Athletic hasta prácticamente el inicio pese a la alerta meteorológica existente, obligando a espectadores y dispositivos de seguridad a desplazarse y permanecer en una situación de riesgo innecesario", denunció el sindicato a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La cancelación se produjo cuando el encuentro ya se encontraba en su fase final de preparación. Los equipos habían llegado al estadio, los futbolistas iniciaron el calentamiento y el público accedía a las gradas.

La lluvia se intensificó en torno a las 20:45 horas, aproximadamente 45 minutos antes del comienzo, hasta inundar gran parte del césped y convertirlo en una superficie no apta para jugar.

Ayer, La Liga de Javier Tebas no canceló el partido de fútbol Levante-Athletic hasta prácticamente el inicio pese a la alerta meteorológica existente, obligando a espectadores y dispositivos de seguridad a desplazarse y permanecer en una situación de riesgo innecesario.… — JUPOL (@JupolNacional) September 17, 2026

La Agencia Estatal de Meteorología había activado el aviso naranja por lluvias fuertes en la provincia de Valencia. Las previsiones contemplaban acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado, mientras que Protección Civil remitió una alerta Es-Alert por el riesgo de inundaciones en la zona.

La tormenta también vino acompañada de actividad eléctrica y obligó a interrumpir o condicionar algunos desplazamientos e infraestructuras del área metropolitana.

LaLiga comunicó que la suspensión se adoptó por decisión arbitral, después de las comprobaciones realizadas junto a la organización y los clubes. La entidad indicó que el partido no podía disputarse por la tormenta y que la nueva fecha y el horario se anunciarán una vez Levante y Athletic alcancen un acuerdo.

JUPOL ha aprovechado el episodio para reabrir su denuncia sobre la financiación de la seguridad en los partidos profesionales.

El estadio Ciudad de Valencia, del Levante, bajo las lluvias torrenciales. EFE

El sindicato sostiene que los despliegues policiales asociados a los encuentros organizados por LaLiga recaen sobre recursos públicos, pese al carácter privado y lucrativo de la competición.

"Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos tiempo denunciando que los dispositivos de seguridad de LaLiga los sufraga el contribuyente, y no la entidad privada organizadora que obtiene ingentes beneficios económicos", señala el comunicado.

Que LaLiga asuma el coste

La organización sindical reclama que LaLiga asuma el coste de esos servicios y que se modifique la gestión de contingencias meteorológicas para evitar movilizaciones que puedan resultar innecesarias.

"Exigimos que LaLiga asuma el coste de sus dispositivos de seguridad y que no se vuelva a poner en riesgo innecesariamente a los policías nacionales y espectadores", concluye JUPOL.

El aplazamiento deja ahora pendiente la reprogramación de un encuentro que no llegó a comenzar. Además, la decisión ha abierto un debate sobre los protocolos de prevención, la coordinación entre instituciones y organizadores, y el margen de anticipación necesario ante avisos meteorológicos de alto impacto.