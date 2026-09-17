Josep Pedrerol: "Si el Barça decide salir con las camisetas de Ceuta, para Lamine Yamal sería una situación complicada"

La controversia surgida por las camisetas de apoyo a Ceuta continúa centrando parte del debate futbolístico.

Después de que tres jugadores del Real Madrid -Mbappé, Konaté y Vinicius- decidieran no mostrar completamente el mensaje en la previa de su encuentro ante el Elche, Josep Pedrerol abordó en El Chiringuito una posible situación similar en el FC Barcelona y puso el foco en Lamine Yamal.

El presentador planteó qué habría sucedido si el equipo azulgrana hubiera tomado una decisión equivalente a la del Real Madrid. Pedrerol señaló que el origen marroquí de parte de la familia del joven futbolista podría convertir una iniciativa de ese tipo en una circunstancia especialmente compleja para él.

"¿Estamos de acuerdo en que si el Barça hubiese decidido, como el Madrid, salir con camisetas de Ceuta, para Lamine habría sido una situación complicada?", preguntó Pedrerol durante su intervención.

El comunicador aclaró que el Barcelona no participó en una acción semejante durante su partido frente al Levante. Según expuso, el conjunto granota sí lució las camisetas relacionadas con Ceuta, mientras que el equipo azulgrana no se sumó a ese gesto antes del encuentro.

"Yo lo que quería explicar era que el Barça no salió con camisetas de Ceuta en el partido ante el Levante. El Levante salió con camisetas y el Barça no. Sus explicaciones y sus razones tendrá y las respetamos todos, solo faltaría", manifestó.

Pedrerol insistió en que no pretendía cuestionar la decisión del Barcelona ni señalar a Lamine Yamal por un escenario que no se produjo. El debate, explicó, se limitaba a la dificultad que podría haber supuesto para el atacante verse obligado a decidir si respaldar públicamente un mensaje con una evidente dimensión social y política.

Josep Pedrerol en el nuevo 'Chiringuito' de Mediaset. Mediaset España

"Son temas muy delicados y sensibles de cada uno y defendemos, sin duda, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Por supuesto que sí", remarcó el periodista.

El presentador desarrolló después su reflexión sobre el posible contexto que habría rodeado al futbolista azulgrana. "Yo explicaba simplemente que, en el caso de Lamine, habría sido un problema si salen todos con camiseta, ¿qué habría hecho él? No tiene más historia", apuntó.

En esa misma intervención, Pedrerol precisó que Lamine Yamal es español y tiene raíces marroquíes por parte de su padre. "Si es marroquí -que no lo es, es español y de origen marroquí por su padre, al que quiere mucho, por cierto, y a Marruecos también-, un abrazo a la gente que nos ve desde Marruecos también", añadió.

Pedrerol cerró su mensaje mostrando su apoyo a los ciudadanos de Ceuta y separando esa posición de cualquier crítica hacia la población marroquí.

"La situación es la que es en Ceuta y nosotros sí defendemos a la gente de Ceuta. No criticamos a los marroquíes; lo que han hecho las autoridades marroquíes es otro tema que tratan otros programas y no este de deportes, pero estamos con Ceuta. Mucho ánimo a la gente de Ceuta en una situación especialmente complicada", concluyó.