Joan García sufre una lesión en el menisco de la rodilla derecha y no irá convocado con España

Joan García sufre un pequeño pinzamiento en el menisco de la rodilla derecha, que le dejará unas tres semanas en el dique seco. Por tanto, el portero del Barça no estará en la lista de Luis de la Fuente para los encuentros ante Inglaterra y Croacia de la Nations League.

El de Sallent estará de baja aproximadamente unas tres semanas, por lo que únicamente se perderá el partido de este domingo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y los compromisos internaciones. En principio, volverá para el encuentro ante el Getafe en el Spotify Camp Nou, el 10 de octubre.

Si la evolución es favorable y no aparecen complicaciones durante el proceso de recuperación, el objetivo del cuerpo médico azulgrana pasa por que Joan García pueda estar disponible para después del primer parón internacional.

Dentro de la preocupación lógica que genera cualquier lesión en un futbolista, en el Barça existe también un elemento que permite afrontar la situación con cierto alivio. El problema afecta a la rodilla derecha, mientras que la izquierda fue la articulación en la que Joan García tuvo que pasar por el quirófano hace aproximadamente un año.

Los servicios médicos no contemplan una intervención quirúrgica, por lo que el tratamiento será conservador y estará centrado en la recuperación progresiva de la zona afectada.

La ausencia del guardameta obligará ahora a Hansi Flick a modificar sus planes para los próximos encuentros. Szczesny volverá a ocupar la portería azulgrana ante el Sevilla, después de que el alemán reconociera tras la victoria ante el Racing que el polaco es su segundo portero.

El error de Szczęsny para el 4-2 del Racing #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/5E48OAvh2x — DAZN España (@DAZN_ES) September 16, 2026

El rendimiento del portero polaco ha estado bajo el foco, especialmente después de su actuación precisamente frente al conjunto cántabro. Szczesny quedó señalado en el segundo gol del Racing tras intentar regatear a Yassir Zabiri y acabar perdiendo el balón.

Con Joan García apartado temporalmente, Flick tendrá que confiar de nuevo en Szczesny para proteger la portería del Barça. Para el de Sallent, esta lesión supone un gran contratiempo en sus aspiraciones por hacerse con la titularidad de la Selección, sobre todo después de que Unai Simón fuera elegido como el mejor portero del Mundial.