Gonzalo Miró: "Mbappé puede pensar que al significarte por Ceuta tomas parte por alguien. Tiene implicación política"

Mbappé, con la camiseta de apoyo a Ceuta que ha causado la polémica. Reuters

La polémica generada antes del Elche-Real Madrid en el Martínez Valero mantiene su recorrido. La plantilla blanca salió al terreno de juego con una camiseta de respaldo a Ceuta, con el lema "Todos somos caballas", aunque Vinicius, Mbappé y Konaté optaron por colocársela de manera que el mensaje no quedara visible.

La decisión de los tres futbolistas provocó reacciones críticas en redes sociales y entre parte de la afición. Mbappé fue el primero en pronunciarse públicamente para explicar su postura.

El delantero francés trasladó su solidaridad a Ceuta y a las víctimas, pero quiso ampliar su mensaje a las personas migrantes que han perdido la vida o atraviesan situaciones de extrema dificultad.

El caso fue analizado en El Partidazo de COPE, donde Gonzalo Miró defendió que la reacción de Mbappé puede responder a una lectura política del gesto impulsado por el club.

El tertuliano señaló que el jugador puede haber entendido que mostrar de forma explícita su respaldo a Ceuta, sin mencionar el drama de los inmigrantes, suponía adoptar una posición en un debate sensible.

"A lo mejor él puede estar pensando que por significarte por Ceuta y no poner en la camiseta que también estás con los marroquíes hacinados ya estás tomando parte por alguien", expresó Miró durante el debate radiofónico.

El colaborador de COPE consideró comprensible que Mbappé buscara no limitar su solidaridad a una sola parte afectada por la situación. "Yo creo que puede sentirse así", añadió antes de poner el foco en el papel que deben desempeñar los clubes cuando plantean este tipo de iniciativas antes de los partidos.

Gonzalo Miró Jesus Briones GTRES

Para Miró, el uso de mensajes institucionales en las camisetas trasciende lo estrictamente deportivo. "Creo que la camiseta tiene una implicación política y que los clubes no pueden obligar a sus jugadores a significarse políticamente", sentenció.

Mbappé había explicado previamente que aceptó vestir la prenda por tratarse de una decisión colectiva del Real Madrid, aunque evitó exhibir el lema completo. El atacante negó que su actuación implicara rechazo alguno hacia Ceuta y recalcó que su intención era mostrar empatía con todas las personas afectadas.

El francés defendió que su posición no era sencilla, precisamente por el riesgo de que se interpretara como una falta de apoyo a los ceutíes. Aun así, sostuvo que quería incluir en su mensaje a los inmigrantes fallecidos y a quienes viven en condiciones precarias, sin establecer una jerarquía entre sufrimientos.

La reflexión de Gonzalo Miró se suma así a un debate que ha desbordado el contexto del partido.

La imagen previa al encuentro ha abierto una discusión sobre los límites de las campañas institucionales en el fútbol, la libertad de los jugadores para adherirse a ellas y la carga política que pueden adquirir determinados gestos sobre el césped.