Florentino Pérez y Pirri irán este viernes a Ceuta para reunirse con Juan Vivas, presidente de la ciudad autónoma

Florentino Pérez viajará este viernes a Ceuta junto a José Martínez Sánchez 'Pirri', presidente de honor del Real Madrid, y Emilio Butragueño para mantener un encuentro institucional con Juan Vivas, presidente de la ciudad autónoma.

Fuentes del club blanco han confirmado a EL ESPAÑOL el desplazamiento de una representación madridista. La visita se produce en un contexto de especial atención sobre Ceuta tras los últimos acontecimientos que han situado a la ciudad en el centro del debate político, social y deportivo.

A las 11:30 horas, Vivas recibirá en el Ayuntamiento de Ceuta a Florentino, Pirri y Butragueño. El Real Madrid trasladará así su respaldo institucional a la ciudad autónoma a través de su presidente y dos de las figuras históricas de la entidad.

Pirri tendrá un papel especialmente significativo en la expedición. El exfutbolista, nacido en Ceuta, mantiene una estrecha vinculación personal con la ciudad y actualmente ejerce como presidente de honor del club blanco.

El encuentro con Vivas servirá para escenificar la relación entre el Real Madrid y Ceuta, además de reforzar el mensaje de apoyo del club a sus ciudadanos.

La expedición llegará después de los últimos gestos realizados por el Real Madrid. El club dedicó un homenaje a Ceuta en el Santiago Bernabéu, con el Fondo Sur ondeando banderas de la ciudad autónoma antes del duelo contra el Inter de la Champions League.

El respaldo también se trasladó al vestuario. En la previa del encuentro ante el Elche, los futbolistas blancos saltaron al césped con una camiseta con el lema "Todos somos caballas", una denominación popular ligada a los habitantes de Ceuta.

Valverde, Courtois y Cucurella, con la camiseta en apoyo de Ceuta. Reuters

La acción fue diseñada como una muestra colectiva de apoyo, aunque acabó generando una controversia inesperada. Vinicius, Mbappé y Konaté llevaron la camiseta sin exhibir de forma completa el mensaje. Los tres futbolistas colocaron la prenda de manera que el lema quedara parcialmente oculto, un gesto que abrió un debate sobre la libertad de los jugadores ante campañas de este tipo.

La explicación de Mbappé

Mbappé fue el primero en ofrecer una explicación pública. El delantero francés manifestó su respaldo a Ceuta y a las víctimas, pero señaló que también quería expresar solidaridad con los inmigrantes fallecidos y con quienes atraviesan situaciones de extrema precariedad.

El atacante negó que su decisión implicara posicionarse contra los ceutíes y defendió que buscaba incluir a todos los afectados en su mensaje.

La interpretación del gesto dividió opiniones. Mientras algunos consideraron que la decisión de no mostrar el lema completo restaba fuerza a una iniciativa de apoyo a Ceuta, otros entendieron que los futbolistas tienen derecho a no asociarse públicamente a mensajes que puedan adquirir una lectura política o social más amplia.

La visita de Florentino Pérez se producirá, por tanto, con ese debate aún presente, si bien estaba previsto antes de surgir la polémica. El Real Madrid pretende reforzar su apoyo institucional a Ceuta con la presencia de sus máximos representantes, en una jornada que volverá a unir al club con una ciudad especialmente vinculada a Pirri.