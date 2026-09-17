Estambul toma el relevo de Arabia Saudí y acogerá por primera vez la Supercopa de España: fechas, horarios y sedes

Louzán firma en Estambul el acuerdo para la organización de la Supercopa del próximo año. EFE

La Supercopa de España ya tiene nueva casa. La competición se ha presentado este jueves en Estambul, que acogerá por primera vez en su historia el torneo durante la primera semana de febrero de 2027. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad disputarán el primer título nacional de la temporada.

El cambio de escenario responde a la coincidencia con la Copa de Asia, que se celebrará en Arabia Saudí. El país volverá a albergar la Supercopa al menos en 2028 y 2029, pero esta edición se trasladará a suelo turco, donde la competición se estrenará en un escenario de primer nivel.

Aunque inicialmente estaba previsto que todos los encuentros se disputaran en el Estadio Olímpico de Estambul, las autoridades turcas desvelaron durante el acto de presentación el reparto definitivo de las sedes.

La primera semifinal, entre Barcelona y Atlético de Madrid, se jugará el 2 de febrero a las 20:00 horas en el estadio del Fenerbahçe. Al día siguiente, el Real Madrid se medirá a la Real Sociedad, también a las 20:00, en el estadio del Besiktas.

La final, prevista para el 6 de febrero a las 20:00, tendrá como escenario el imponente Ali Sami Yen, feudo del Galatasaray.

"Serán tres grandes partidos en tres grandes estadios que pueden reunir en total a más de 150.000 espectadores. Estambul ha acogido las finales de la Champions de 2005 y 2023, la de la Europa League de 2026... Cuenta con las infraestructuras, los estadios y una gran afición. Estamos seguros de que Estambul se volcará con la Supercopa", destacó Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

Louzán ya había adelantado el miércoles, durante su visita a Madrid, que Estambul había sido elegida entre hasta siete propuestas procedentes de distintos países.

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El acuerdo permitirá, además, mantener unas cifras económicas similares a las que ofrecía Arabia Saudí, con unos 40 millones de euros que serán repartidos entre los participantes.

El presidente de la RFEF viajó a Estambul acompañado de la Copa del Mundo, en un gesto destinado a reforzar los lazos con sus nuevos socios. Durante el acto, agradeció a las autoridades turcas su implicación y destacó el impacto que tendrá la competición más allá del terreno deportivo.

"Será un evento extraordinario que también repercutirá en la proyección turística e internacional de la ciudad", señaló Louzán.

Las autoridades turcas, por su parte, subrayaron el alcance internacional que esperan conseguir con la celebración del torneo. "Haremos que se sientan como en casa. Será retransmitido para 150 millones de personas y logrará una gran proyección internacional de Turquía y fortalecerá la capacidad de organizar grandes eventos. Será un escaparate importante", destacaron.

La presentación tuvo lugar en las instalaciones Hasan Doğan de la Federación Turca de Fútbol y contó con la presencia de Osman Aşkın Bak y Mehmet Nuri Ersoy, ministros de Deportes y de Cultura y Turismo de la República de Turquía, respectivamente, además de un amplio número de autoridades locales y representantes saudíes, que respaldaron el acuerdo.