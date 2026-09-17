Álvaro Morata, 33 años: "En mi infancia me decían que no iba a llegar a ser un delantero top porque no tenía maldad"

Álvaro Morata, en su presentación como nuevo jugador del Leganés .

La carrera de Álvaro Morata está marcada por los grandes clubes, los grandes escenarios y también por una presión constante que le ha acompañado desde sus primeros pasos en el fútbol profesional.

El delantero madrileño se convirtió en el jugador español que más dinero ha movido en traspasos y ocupa uno de los primeros puestos del ránking histórico mundial, con una cifra superior a los 220 millones de euros acumulados en sus diferentes operaciones.

A lo largo de su trayectoria, Morata ha vestido camisetas de equipos de primer nivel como el Real Madrid, la Juventus, el Chelsea, el Atlético de Madrid o el Milan. Actualmente, a sus 33 años, milita en el Leganés, en Segunda División, en calidad de cedido por el Como, club dirigido por Cesc Fàbregas.

Su carrera, sin embargo, nunca ha estado exenta de críticas. Sus fallos ante la portería rival y algunas ocasiones especialmente claras le han convertido en blanco habitual de comentarios y burlas.

Pese a ello, su importancia dentro de la selección española quedó reflejada en la Eurocopa de 2024, torneo en el que ejerció como capitán y terminó levantando el trofeo en Berlín.

Álvaro Morata, en su presentación con el Leganés. CD Leganés

Su relación con la Federación Española de Fútbol y con Luis de la Fuente se mantuvo intacta, aunque posteriormente el seleccionador decidió no incluirle en la convocatoria para el Mundial.

Dos años antes, durante el Mundial de Qatar, Morata había hablado abiertamente sobre su carrera y sobre la manera en la que había aprendido a convivir con las críticas.

En una entrevista concedida a El País, recordó que desde niño tuvo que enfrentarse a quienes dudaban de sus posibilidades: "Cuando era pequeño me decían que no iba a llegar a ser el delantero de la selección o de un club importante porque no tenía maldad".

La gestión de la presión

Los números terminaron respaldando su perseverancia. Morata ha superado los 660 partidos como profesional y ha marcado alrededor de 230 goles con sus diferentes equipos. Con España, sus registros también reflejan una trayectoria importante: 87 internacionalidades y 37 tantos.

Más allá de las estadísticas, el delantero reconocía que uno de sus principales retos había sido aprender a gestionar la presión. "Me importa bastante poco meter más o menos goles", aseguraba, mientras admitía que en numerosas ocasiones había sido demasiado exigente consigo mismo.

Para Morata, aprender a confiar en el instinto y aceptar el error fue una parte fundamental de su evolución.

Fuera del terreno de juego, su vida personal también ha ocupado numerosas portadas. Su relación con la modelo italiana Alice Campello ha atravesado diferentes etapas y varias crisis públicas.

Tras la primera separación, ambos retomaron su relación, aunque a finales de 2025 volvieron a atravesar dificultades. En junio de este año decidieron darse una nueva oportunidad y continúan juntos junto a sus cuatro hijos.

Morata siempre ha defendido que su familia ha sido un elemento fundamental para mantener el equilibrio frente a la presión. Con el paso de los años, asegura haber desarrollado una personalidad resistente a las opiniones externas.

"Que alguien piense que soy un subnormal no me va a cambiar la vida", llegó a afirmar. Una filosofía que resume una carrera en la que, pese a las dudas y los cuestionamientos, ha conseguido mantenerse durante años entre la élite del fútbol.