Kylian Mbappé, entre los objetivos de secuestro de una banda en Francia: planeaban atacar a 26 personas

La Policía francesa ha desarticulado una red criminal que ultimaba los preparativos para perpetrar una serie de asaltos y secuestros contra figuras entre las que se encontraba Kylian Mbappé.

El complot, según informó Le Parisien, fue descubierto a raíz de la detención del presunto cabecilla del grupo, un joven de 18 años que almacenaba en sus dispositivos móviles una lista detallada con los datos, rutinas y direcciones de 26 potenciales víctimas.

La operación policial culminó el pasado 19 de agosto con el arresto de Clément L., conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de 'Lester Z'.

La captura se produjo a la salida del Tribunal de Bobigny, en la periferia norte de París. Allí, el sospechoso acababa de comparecer por cargos no relacionados con esta trama.

Junto a él fue detenido un presunto cómplice. Los investigadores lo identifican como el encargado de proveer los vehículos robados que la banda pretendía utilizar para la logística de los asaltos.

A pesar de su juventud, el líder de la organización ya figuraba en los radares de las autoridades policiales. Tenía antecedentes por su supuesta implicación previa en delitos de robo con violencia y proxenetismo.

Los hechos

El alcance real y la gravedad de los planes de la banda salieron a la luz durante el volcado informático de los dos teléfonos móviles intervenidos durante el arresto.

En el interior de los dispositivos, los agentes de la unidad de ciberdelincuencia hallaron un archivo que demostraba un seguimiento exhaustivo sobre las víctimas.

Los objetivos no fueron seleccionados al azar. El documento recogía información de empresarios adinerados, destacados raperos de la escena musical francesa, joyeros de prestigio y el propio Mbappé.

Según fuentes de la investigación, el modus operandi del grupo consistía en ejecutar secuestros exprés y asaltos domiciliarios. Su objetivo era exigir rescates millonarios, aprovechando el alto poder adquisitivo de los damnificados.

La minuciosidad de los datos almacenados evidencia que la organización había llevado a cabo labores previas de vigilancia y trabajo de campo. En los archivos figuraban, por ejemplo, los horarios exactos y las medidas de seguridad de las residencias.

Tras ser puesto a disposición judicial, el fiscal encargado de la instrucción decretó el ingreso inmediato en prisión preventiva para el líder de la red.

El Ministerio Público subrayó en su informe la alta peligrosidad del individuo y el nivel de sofisticación que requería un operativo criminal de esta magnitud, descartando que se tratara de meras amenazas vacías.

Este caso se enmarca en una preocupante ola de asaltos a domicilios de futbolistas de élite en Francia durante los últimos años. Este patrón delictivo ya había obligado a los clubes a redoblar su seguridad privada. Sin embargo, el salto cualitativo hacia el secuestro planificado supone una escalada sin precedentes en el país.

Actualmente, las autoridades mantienen la investigación bajo estricto secreto de sumario.

Las pesquisas se centran ahora en identificar al resto de integrantes de la banda y en determinar si los criminales contaban con informantes infiltrados en el entorno de las víctimas que facilitaran sus movimientos diarios.