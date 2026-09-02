La inversión de Fabio Cannavaro, 52 años, fuera del fútbol: el sabor de la pizza napolitana y yates de auténtico lujo

Fabio Cannavaro es mundialmente recordado como el inquebrantable capitán que levantó la Copa del Mundo con Italia en 2006 y el inusual defensa galardonado con el Balón de Oro.

Su brillante trayectoria en clubes de la talla del Real Madrid, la Juventus o el Nápoles lo consagró en la élite del fútbol. Sin embargo, más allá de la presión de los estadios y de su actual etapa como entrenador, el exzaguero ha desarrollado una faceta menos conocida, pero de enorme éxito: la de un audaz empresario.

Lejos del césped, el italiano ha construido un sólido imperio financiero aplicando la misma inteligencia táctica con la que anticipaba los movimientos de los delanteros rivales. Su estrategia empresarial destaca por una sorprendente diversificación que refleja tanto su predilección por el lujo exclusivo como un profundo arraigo por sus orígenes culturales. Esta dualidad se materializa perfectamente en dos de sus inversiones más destacadas: el mercado náutico de alta gama y la auténtica gastronomía de su tierra.

Por un lado, su pasión por el estilo de vida mediterráneo lo impulsó a adentrarse en el competitivo sector de los yates de lujo. Cannavaro se involucró en empresas de gestión y alquiler naval, orientadas a satisfacer las demandas del turismo de élite en enclaves paradisíacos como Capri, Cerdeña o la Costa Amalfitana.

Estas embarcaciones representan un activo estratégico, aunque su incursión en este ostentoso mundo no estuvo exenta de obstáculos, llegando a afrontar un embargo cercano al millón de euros. Pese a ello, supo capitalizar el lucrativo negocio del chárter de lujo.

Por otro lado, si los yates simbolizan su éxito internacional, su otra gran apuesta lo devuelve a las bulliciosas calles de su infancia. Como orgulloso hijo de Nápoles, Cannavaro canalizó su amor por su ciudad invirtiendo en sus raíces culinarias.

A finales de 1999, durante su etapa como jugador del Parma, se convirtió en socio inversor de Sebeto S.p.A., el grupo matriz de Rossopomodoro. A través de esta exitosa cadena internacional, el exfutbolista ayudó a exportar y salvaguardar el auténtico sabor de la pizza napolitana, un emblema indiscutible del sur de Italia.

En definitiva, Cannavaro ha demostrado una visión analítica brillante fuera de los terrenos de juego. Ha logrado un equilibrio magistral entre el elitismo de la industria náutica y la cercanía pasional de la gastronomía tradicional. Una estrategia impecable que le ha permitido conquistar la exigente y competitiva liga de los negocios.