El futbolista Raúl Asencio, condenado por conducir ebrio en Gran Canaria: casi cuadriplicaba la tasa permitida

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio ha sido condenado por cometer un delito contra la seguridad vial hace dos semanas.

El zaguero aceptó la sanción tras reconocer que circulaba al volante bajo los efectos del alcohol durante su estancia en el sur de la isla de Gran Canaria, donde se encontraba recuperándose de una dolencia física.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana en un tramo de la autopista GC-1, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Los agentes de tráfico interceptaron el vehículo del defensa en un control preventivo rutinario.

Tras someterse a la prueba de alcoholemia, el test arrojó un resultado de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera toma y 0,88 en la segunda. Estos registros casi cuadruplican el límite máximo reglamentario y rebasan de forma holgada el umbral penal fijado por la legislación.

La resolución judicial se produjo mediante un juicio rápido celebrado poco después del incidente. El central madridista asumió los cargos formulados por el ministerio fiscal, lo que permitió dictar una sentencia firme de conformidad.

El fallo impone al canterano blanco una sanción económica de 14.400 euros -equivalente a cuatro meses de cuota diaria- junto con la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante un periodo de ocho meses.

Absuelto del delito contra la intimidad

Esta resolución coincide en el tiempo con el cierre de su otro frente en los tribunales. El canterano blanco comparece este jueves ante la sede judicial de Las Palmas para quedar formalmente eximido de responsabilidad penal en el procedimiento por la difusión de una grabación íntima en la que aparecía una menor.

Al tratarse de un presunto delito contra la intimidad, la Fiscalía retirará los cargos de forma definitiva en la vista oral una vez ratificado el perdón de las denunciantes, extinguiendo la causa para el central madridista al haber tenido un papel secundario y no afrontar acusaciones por distribución de pornografía infantil.

La condena por alcoholemia llega, además, en pleno inicio del curso deportivo, en un momento en que el jugador debe consolidar su presencia en los planes del primer equipo de la entidad merengue.