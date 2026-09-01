Las últimas horas del mercado de La Liga: 'cerrojazo' a Julián, Flick espera algún fichaje y sin sorpresas en el Real Madrid

El mercado de fichajes echa el cierre este martes 1 de septiembre a las 23:59 horas, la misma hora límite que en Inglaterra, y lo hace tras un verano que deja a La Liga en una posición inédita desde la pandemia.

Los clubes españoles llevan gastados 719,03 millones de euros e ingresado 455,65, con un balance negativo de 263,38 millones, cifras que sitúan a la competición como la tercera liga que más ha invertido en Europa esta ventana.

Así, La Liga se sitúa únicamente por detrás de la Premier League (3.500 millones de gasto, balance de -1.320,71) y la Serie A (1.100 millones, balance de -400,24), y por delante de la Bundesliga (675,90 millones, con superávit de 92,56) y la Ligue 1 (574,10 millones, con superávit de 553,40).

Se trata de la primera vez que La Liga entra en el podio de gasto continental desde el mercado de 2019, cuando llegó a ser la segunda liga que más invirtió con 1.390 millones.

Desde entonces la competición española había ido perdiendo peso relativo: cuarta en 2020 (413,51 millones), quinta en 2021 (311,96), cuarta en 2022 (559,52), sexta en 2023 (490,74) y quinta en 2024 (584,78), hasta este verano de 2026 en el que recupera terreno y se cuela entre las tres ligas más activas del continente.

El cierre llega además con las principales ventanas europeas ya prácticamente resueltas. La Bundesliga y la Ligue 1 cerraron sus mercados este lunes, mientras que la Serie A lo hará este mismo martes unas horas antes que España, dejando a La Liga y a la Premier League como las últimas en apurar el plazo hasta medianoche.

El 'caso Julián', cerrado

El Barça encara la última jornada con dos asuntos pendientes: la llegada de Gabriel Jesus, que el club culminará en las próximas horas, y la posición de lateral izquierdo, que queda condicionada a una posible salida de Alejandro Balde.

El nombre de Julián Álvarez, que había sonado con fuerza en el entorno azulgrana, queda descartado de forma definitiva ante la firme postura del Atlético de cerrar la puerta al traspaso. Así, el club catalán no lo contempla ya como opción en este cierre de mercado.

Julián Álvarez, en el banquillo del Atlético de Madrid. EFE

El Madrid, sin sobresaltos

El Real Madrid llega tranquilo al último día tras fichar este lunes a Sergio Martínez, procedente del Racing de Santander, para reforzar su filial.

El club hizo los deberes y no prevé movimientos de última hora ni en llegadas ni en salidas: Eduardo Camavinga y Endrick continuarán en la plantilla y no hay indicios de que Raúl Asencio, presente en los rumores durante todo el mercado, vaya a abandonar el conjunto blanco.

El Atleti espera a Jonathan David

El Atlético concentra sus esfuerzos en cerrar la incorporación de Jonathan David para reforzar el ataque, una operación que podría precipitar la salida de Alexander Sörloth.

En paralelo, la situación de Julián Álvarez, que se sumó el domingo a los entrenamientos del grupo, queda resuelta: el delantero ha rechazado una oferta del Arsenal y no quiere volver a Inglaterra, y su continuidad en el club rojiblanco queda como única opción.

El resto de la tabla

El grueso de la Primera División se mueve entre necesidades muy concretas y clubes que ya han dado por finalizada su planificación estival. El siguiente cuadro resume la situación de cada equipo:

La situación de cada equipo Alavés: Busca lateral izquierdo (Aarón Martín, opción) y se resiste a vender a Antonio Blanco y Ángel Pérez Athletic: No espera fichajes ni salidas en el primer equipo Betis: Pendiente de salidas para poder incorporar a Dani Ceballos y a un mediocentro defensivo Celta de Vigo: Buscará al menos un central derecho y un mediocentro (posible interés en André Almeida) Deportivo: Mercado prácticamente cerrado, aunque no descarta refuerzos en central y mediocentro Elche: Tiene cerrado a Rubén Sánchez para el lateral derecho y busca carrilero izquierdo y portero; no descarta delantero y central según salidas como la de Affengruber Espanyol: Habrá salidas, como la de Rubén Sánchez, pero no espera nuevas incorporaciones Getafe: Ya cerró a Gudelj como central; ahora busca mediocentro (posible Obed Vargas) y delantero Levante: Busca cerrar un delantero (cerca de Petar Ratkov, del Lazio) y un central tras fichar al joven centrocampista Axel Tape Málaga: Tras cerrar a Adam Aznou para el lateral izquierdo, el sueco Jens Cajuste reforzará su centro del campo tras quedarse sin Gudelj. Además, Juan Berrocal apunta a ser el central que necesita. Osasuna: Se cierra a dejar salir a Aitor Fernández y no descarta uno o dos fichajes más Racing: Vendió a Sergio Martínez al Real Madrid y fichó a Iker Luque del Atlético; busca lateral derecho (Gorosabel), lateral izquierdo (también pelea por Aarón Martín), central, centrocampista y delantero si sale Arana Rayo Vallecano: Podría cerrar algún fichaje puntual. Suenan José Sá para la portería y Derek Cornelius para el centro de la defensa Real Sociedad: Puede haber salidas, como la de Jon Pacheco; busca central zurdo y delantero versátil que pueda jugar por banda Sevilla: Las salidas de Pedrosa, Oso y Gudelj, y la posible de Vargas, obligan a reforzar delantero y extremos, probablemente en forma de cesiones Valencia: Tras un pobre inicio de Liga (1 punto de 9 posibles), prioriza un central y ya tiene su bombazo listo: la cesión del versátil Harvey Elliott, del Liverpool. Villarreal: Sin victorias en el arranque de Liga, no espera fichajes en el último día

Posiciones muy definidas

Más allá de los tres grandes, el patrón que se repite en buena parte de la tabla es la necesidad de reforzar puestos muy concretos antes que operaciones de gran calado.

Una de las sorpresas gratas será la llegada al Valencia del inglés Harvey Elliott, tras años siendo una gran apuesta de futuro del Liverpool. Llegará como cedido desde Anfield, prometiendo elevar el techo del equipo del Turia.

Harvey Elliott, celebrando un gol con el Liverpool. Europa Press

En el otro extremo, equipos como Athletic, Villarreal, Real Madrid y Espanyol afrontan la jornada sin previsión de movimientos significativos, conformes con la plantilla construida durante el verano.

El caso del Racing es el más singular de la categoría: tras desprenderse de Sergio Martínez, uno de sus grandes activos, encara el cierre con hasta cuatro/cinco posiciones por resolver, lo que anticipa un final de mercado especialmente intenso en Santander.

El conjunto de movimientos previstos para las próximas horas, sumado a los ya cerrados, confirma que La Liga apurará el plazo hasta el límite, en línea con la tónica de un verano en el que la competición española ha recuperado el protagonismo económico que tenía antes de la pandemia.