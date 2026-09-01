Ceballos al Betis, Jonathan David al Atlético y Giménez al Depor: los fichajes de La Liga en el último día de mercado

Como viene siendo habitual en los últimos años, muchos clubes de La Liga apuran hasta el último día del mercado de fichajes para cerrar todas sus plantillas. Movimientos de urgencia para que los entrenadores apuntalen sus equipos en busca de lograr sus objetivos de la temporada.

Si bien el curso pasado fueron Antony y el Betis quienes protagonizaron las horas finales, este año ha ocurrido lo mismo con el culebrón de Dani Ceballos. El utrerano, que se encontraba libre tras abandonar el Real Madrid en junio, regresa a la que siempre ha sido su casa nueve años después con un contrato hasta 2029.

Pero no ha sido el único gran nombre en este 1 de septiembre. También lo ha sido Jonathan David con su fichaje por el Atlético de Madrid en calidad de cedido. No era la primera opción, pero Simeone refuerza su ataque y contará con tres delanteros después de que se confirmara la continuidad de Julián Álvarez y Sorloth.

¡Bienvenido, Jonathan David! 🇨🇦



Nuestro club y la Juventus han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero durante la temporada 2026/27.



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El canadiense de 26 años explotó en el Lille con tres temporadas donde se fue por encima de los 20 goles, pero su experiencia en la Juventus no ha sido tan positiva. Su balance en 46 partidos ha sido de 8 goles y 5 asistencias, motivo por el que los italianos le han buscado una cesión en el fútbol español.

Más llegadas

Tras Isco y David, José María Giménez, Marc Casadó y Harvey Elliot han protagonizado las operaciones más destacadas en unas últimas horas que han sido frenéticas.

La más sorprendente ha sido la salida del central uruguayo del Atlético de Madrid después de recalar en la entidad rojiblanca en 2013. El uruguayo, que había perdido protagonismo con Simeone, pone rumbo al Deportivo de La Coruña para ser una pieza clave en la retaguardia de un equipo gallego que sueña con pelear las plazas europeas.

Y es que, además de Giménez y la ya consolidada de Aubameyang, el broche del mercado deportivista ha sido Marc Casadó. El ya ex centrocampista del Barça necesitaba más protagonismo y lo encontrará en Coruña.

También necesitaba más minutos Harvey Elliott y llega al Valencia para encontrarlos. El inglés irrumpió con fuerza en la élite de la mano del Fulham y el Liverpool, pero una cláusula de compra para el Aston Villa el curso pasado le tuvo alejado del césped durante muchos meses.

El jugador de 23 años llega para situarse cerca de la mediapunta por delante de Javi Guerra o incluso para actuar en banda derecha. Debería ser un salto de calidad para un conjunto ché que ha comenzado la temporada 26-27 de forma dramática.

Otro club histórico en horas bajas como el Sevilla también hizo los deberes a última hora. La salida de Oso hizo mucho daño a la entidad hispalense, quien acabó cerrando in-extremis a Lucas Correia, Lucas Stassin y Youssouf Fofana, todos ellos en calidad de cedidos.