El Barça anuncia el fichaje de Gabriel Jesus hasta 2029 y da por cerrado su mercado

El FC Barcelona ha anunciado este martes el fichaje de Gabriel Jesus, que llega procedente del Arsenal para reforzar la delantera azulgrana en el último día del mercado estival.

El internacional brasileño, de 29 años, firma por tres temporadas, hasta junio de 2029, pese a que inicialmente se valoró la fórmula de dos años más uno opcional.

La operación se ha cerrado por 10 millones de euros fijos, a los que podrían añadirse hasta cuatro millones en variables vinculados al rendimiento del futbolista y del equipo. Además, el Arsenal se reserva un 20% de una futura venta.

El acuerdo permite al Barça incorporar experiencia, movilidad y capacidad asociativa en ataque a un coste contenido, teniendo en cuenta que el delantero afrontaba su último año de contrato en el Emirates Stadium.

Gabriel Jesus aterrizó el lunes en Barcelona para completar los últimos trámites de su incorporación. Tras pasar el reconocimiento médico, el atacante acudió al Spotify Camp Nou junto a su familia para presenciar desde el palco el partido de Liga entre el Barça y el Rayo Vallecano.

Su presencia en el estadio, todavía sin haber firmado oficialmente, anticipó un desenlace que se ha consumado antes del cierre del mercado.

El brasileño se convierte así en la última incorporación del club azulgrana para la temporada y en una alternativa de garantías para el frente ofensivo de Hansi Flick.

Gabriel Jesus, en su llegada a Barcelona este lunes 31 de agosto. EFE

El técnico alemán ya había avalado públicamente este lunes su llegada al asegurar que el delantero "encaja con nuestro estilo y nos puede ayudar mucho", en una valoración que explica el perfil buscado por la dirección deportiva.

Formado en el Palmeiras, Gabriel Jesus dio el salto al fútbol europeo en enero de 2017 de la mano del Manchester City. En el conjunto inglés acumuló 236 partidos y conquistó varios títulos nacionales antes de iniciar una nueva etapa en el Arsenal en 2022.

Con los gunners disputó 123 encuentros, aunque su protagonismo se había reducido durante la última campaña, en la que solo fue titular en tres partidos de la Premier League.

Su llegada ofrece a Flick una pieza versátil para ocupar la posición de delantero centro, acompañar a otro punta o caer a los costados. Jesus destaca por su presión sin balón, su capacidad para atacar espacios y su participación en la elaboración, cualidades que pueden encajar en un equipo que busca dominar los partidos a través de la posesión y de una recuperación alta.

El fichaje también responde a la necesidad del Barça de ampliar sus opciones en el área. El objetivo principal siempre fue Julián Álvarez, pero la negativa rotunda del Atlético de Madrid a negociar con el club catalán frustró toda tentativa azulgrana durante el verano.

El club había explorado otras alternativas para el puesto de '9', pero terminó apostando por una oportunidad de mercado: un jugador contrastado en la Premier League, con recorrido internacional y dispuesto a asumir el reto azulgrana.

Tras superar las pruebas médicas y formalizar su contrato, Gabriel Jesus queda a disposición del cuerpo técnico. El delantero podría estrenarse ya este domingo en Mestalla ante el Valencia si Flick considera que ha completado con normalidad su adaptación a los entrenamientos y a la dinámica del grupo.