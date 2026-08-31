Leo Messi anuncia que se retira de la selección argentina: "Es una decisión que me duele en el alma, pero es el momento"

Leo Messi, celebrando un gol con la selección de Argentina en el Mundial de Qatar lanzando un beso Fabio Ferrari / LaPresse via ZUMA / DPA

Leo Messi ha puesto fin a su carrera en la selección argentina. El considerado uno de los dos mejores jugadores de la historia de la Albiceleste ha anunciado su adiós en un comunicado que ha hecho público en sus redes sociales.

Debutó en 2005 y más de dos décadas después, 'La Pulga' se marcha tras haber jugado más de 200 partidos y con un palmarés que incluye un Mundial, dos Copas Américas, una Finalissima y unos Juegos Olímpicos.

El de Rosario se marcha tras haberlo ganado todo en el país sudamericano, aunque su etapa en la selección tuvo sus momentos complicados. Tras perder la final de la Copa América ante Chile en la tanda de penaltis, el dolor le llevó a echarse a un lado.

"Se terminó para mí la Selección. […] Ya está, ya lo intenté mucho", confesó el 27 de junio de 2016. Durante más de una década, el rosarino cargó con el peso del país en sus hombros. Era su cuarta final perdida con Argentina: Copa América 2007, Mundial 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016.

Pero no fue un retiro definitivo: el 12 de agosto confirmó que volvía a jugar con Argentina. El punto de inflexión llegó en 2021. Scaloni se hizo cargo del combinado albiceleste y Argentina rompió una sequía de 28 años tras conquistar la Copa América ante Brasil y en el Maracaná.

Un año después, Messi se alzaría con la Finalissima tras imponerse ante Italia en Wembley, aunque lo mejor en su carrera con la selección estaba aún por llegar.

En el Mundial de Catar (2022), en uno de los torneos más inolvidables de la historia, Messi lideró al equipo con 7 goles y fue nombrado el Mejor Jugador del torneo, levantando la anhelada Copa del Mundo tras una épica final contra Francia.

Leo Messi besa la Copa del Mundo Reuters

Su legado aumentó tras ganar nuevamente la Copa América en 2024, donde se convirtió en el máximo goleador y el jugador con más internacionalidades en la historia del país.

El último capítulo fue, por desgracia para el astro argentino, de un sabor amargo. Lideró a Argentina hacia una nueva final del Mundial con su mejor actuación en una Copa del Mundo, pero España fue su verdugo en la final.

Ahí fue cuando Messi decidió poner fin a su etapa con la selección argentina. Un pensamiento, una decisión que cobró fuerza tras el fallecimiento de su padre.

Messi se marcha con 207 partidos jugados con la absoluta y 125 goles con la Albiceleste. Su palmarés habla por si solo: campeón del Mundo en Qatar 2022; dos Copas América (2021 y 2024); medalla de oro Olímpica en Pekín 2008; un Mundial Sub-20 en 2005 y una Finalissima en 2022.