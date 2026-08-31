El Barça remonta en dos minutos al Rayo Vallecano y asiste a la exhibición de Lamine y Raphinha en el Camp Nou

Lamine Yamal y Raphinha celebran uno de los goles ante el Rayo Vallecano. Reuters

Un doblete para cada uno. Los de Flick reaccionaron rápido al gol de Camello y se acabaron llevando una contundente victoria.

Barcelona

R. Vallecano

El Barça ya sabe lo que es verse por debajo en el marcador y estar obligado a ponerse las pilas para remontar un partido esta temporada. La reacción del líder pudo con un valiente Rayo Vallecano que no encontró la forma de parar a Lamine y Raphinha [Narración y estadísticas del partido: Barça 5-2 Rayo Vallecano].

Poco o nada pueden hacer estos equipos cuando el español y el brasileño tienen el día. La sorpresa inicial del conjunto madrileño tras el gol de Sergio Camello quedó diluida en cuestión de dos minutos. Fue el tiempo que necesitaron ambos jugadores blaugranas para remontar el partido.

Bajo la atenta mirada de un Gabriel Jesús que ya se dejaba ver por el palco del Spotify Camp Nou, Raphinha le quiso hacer ver a su compatriota que el Barça precisamente lo que no necesita es un 9. Cinco goles en tres partidos para ejercer como lo que es en este equipo, el capitán.

Raphinha y Lamine celebran uno de los goles ante el Rayo Vallecano. Reuters

Siempre omnipresente, recibió de Xavi Espart, rompió a Pathé Ciss en la frontal del área para cruzar el balón y empatar el partido. No había tiempo que perder. Cogió rápidamente el balón y tan solo 120 segundos después llegó el 2-1.

De oca a oca y tiro porque me toca. Reclamaba el Barça un penalti por mano del central del Rayo Vallecano y en una acción donde la zaga del equipo madrileño no llega a despejar, el balón le cayó a Lamine que se zafó de su defensor con un recorte por fuera espectacular y se sacó un misil con la zurda que se coló con fuerza en la portería defendida por Cárdenas.

2-1. Lo más difícil ya estaba hecho. El Barça, que había comenzado dominando el partido, se encontró con el gol de Sergio Camello cuando ni tan siquiera se había llegado al cuarto de hora.

Le ganó la espalda Álvaro García a Koundé, corrió por la banda el extremo hasta que puso un gran balón atrás que finalizó Camello fusilando a Joan García tras adelantarse a Christensen. Un golazo para castigar la relajación del francés.

No le duró mucho la alegría al Rayo. Siete minutos después Raphinha empataba el partido y en nueve Lamine ponía al Barça por delante.

Un claro dominador

El ritmo alto de partido condenó al equipo de 'La Franja', que se vino abajo tanto técnica como mentalmente. Los de Hansi Flick se divertían asegurando la posesión y rondando el tercero, mientras que los de Beñat San José intentaban robar presionando en campo rival.

Hasta tres ocasiones tuvo el Barça para encarrilar el partido antes del descanso. En la primera, probó suerte Marc Bernal con un latigazo que tocó lo justo Cárdenas para desviar a córner; en la segunda, conducción por dentro de Gordon que terminó con un disparo ajustado que acabó desviando un defensa; y a la tercera llegó el gol (invalidado de Jules Koundé).

En otra conducción del inglés hacia dentro, el ex del Newcastle se sacó un disparo centrado que no llegó a blocar el portero del Rayo y en el rechace el francés marcaba a placer. No obstante, estaba en fuera de juego.

Koundé, durante el partido ante el Rayo Vallecano. EFE

No cambió el guion del partido tras el paso por los vestuarios: el Rayo presionando muy arriba y el Barça manteniendo la posesión evitando sustos innecesarios.

La diosa fortuna apareció en el Spotify Camp Nou para brindarle al conjunto azulgrana el 3-1. En una gran jugada colectiva, recibió al hueco Anthony Gordon y el inglés puso un centro atrás que Lejeune, en su intento por despejar, se metió en su propia portería.

Parecía que el partido estaba visto para sentencia, pero Camello aún no había dicho la última palabra. A la hora de juego, el madrileño le ganó la partida al joven Xavi Espart en el saque de esquina y con un gran cabezazo al primer palo puso el balón lejos del alcance de Joan García.

Restaban 30 minutos de partido y con el 3-2 imperando en el electrónico aún había partido en el feudo azulgrana. Tuvo Fran Pérez el empate al rematar un centro al segundo palo para el que Joan García no blocó bien y de nuevo Camello, en el rechace, cazó un balón que se acabó encontrando con el pecho de Cubarsí, que evitaba de forma providencial el empate.

Lamine celebra uno de los goles marcados ante el Rayo Vallecano. Reuters

Las esperanzas del Rayo se desvanecieron a falta de 20 minutos para el final. Una asistencia de tacón de Gordon permitió a Raphinha marcar su quinto gol en La Liga y situarse en solitario como el máximo goleador de la categoría.

Pese al golpe, el conjunto madrileño no bajó los brazos y Nteka dispuso de una buena ocasión para recortar distancias y poner el 4-3 en el marcador. En el tramo final llegó el debut de Hamza con el conjunto local, antes de que Lamine certificara la goleada con un disparo ajustado al poste.

Ficha técnica del partido:

5 - Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Christensen, Cubarsí, Espart; Bernal (Rodri, m.64), Pedri (Cancelo, m.78); Lamine Yamal, Olmo (Fermín, m.64), Gordon (Adeyemi, m.78); Raphinha (Abdelkarim, m.86).

2 - Rayo Vallecano: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Ciss, Jozhua (Pedrosa, m.32); Bouaré (Díaz, min.57), Valentín, Unai López (Nteka, m.75); De Frutos (Pérez, m.57), Camello (Alemao, m.75) y Álvaro Garcia.

Goles: 0-1, m.12: Camello. 1-1, m.19: Raphinha. 2-1, m.21: Lamine Yamal. 3-1, m.51: Lejeune, propia puerta. 3-2, m.59: Camello. 4-2, m.71: Raphinha. 5-2, m.90: Lamine Yamal

Árbitro: Francisco José Hernández. Mostró tarjeta amarilla a Adrià Pedrosa (min.90) por parte del Rayo Vallecano.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Spotify Camp Nou ante 57.768 espectadores. Antes del partido, los jugadores del Rayo Vallecano mostraron una camiseta en apoyo al portero argentino Augusto Batalla, que se fracturó la tibia.