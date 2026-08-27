Miles de aficionados del Barça hacen una "exaltación de la estelada" en protesta por la agresión a un hincha en Elche

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Los aficionados del Barça han reivindicado en el Camp Nou la bandera independentista de Cataluña, tal y como animó a hacerlo el miércoles Joan Laporta: el presidente azulgrana sustituyó el homenaje a los campeones del mundo por un "acto de exaltación de la estelada".

Cuando los futbolistas saltaron al terreno de juego, los aficionados alzaron las banderas y las cartulinas que Assemblea Nacional Catalana (ANC) había repartido por las gradas del Spotify Camp Nou mientras sonaba el himno del club azulgrana.

El estadio expresó su catalanidad, aunque la protesta comenzó incluso antes del comienzo del partido, y es que cientos de personas se concentraron en los alrededores del feudo del Barça para protestar por la agresión sufrida el pasado domingo en Elche por un menor que portaba una estelada con la que pretendía entrar al Martínez Valero a manos de la Policía Nacional.

El Camp Nou ha parlat clar. pic.twitter.com/kOxYvx8SDq — Nil Solà (@Nilsola10) August 27, 2026

La movilización había sido organizada por la ANC antes de que el club anunciara la suspensión de los ocho futbolistas que se proclamaron campeones del mundo con la selección española.

"Luciremos con toda la dignidad y todo el orgullo la estelada, que es un símbolo del anhelo de libertad de nuestro pueblo. Por lo tanto, ante estas situaciones de catalanofobia y de violencia absolutamente injustificada, pensamos que la mejor respuesta es llenar el estadio de esteladas con toda la voluntad", expresó Josep Vila, presidente de la ANC.

Tras los incidentes del domingo, tanto la ANC como Òmnium Cultural habían animado a los seguidores del Barça a exhibir esteladas como gesto de reivindicación. De hecho, Laporta también había señalado que el partido ante el Athletic Club debía convertirse en un acto de reivindicación de la bandera independentista.