Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK, AEK Atenas: los rivales del Real Madrid en la fase liga de la Champions

El Real Madrid ya conoce sus rivales en el camino hacia la decimosexta. El sorteo de la Champions, celebrado en Mónaco, deparó al conjunto blanco unos rivales con los que hay un aliciente especial, sobre todo en clave banquillo.

Los de Mourinho se enfrentarán al Inter de Milán, el último equipo con el que el portugués ganó la Champions; el Arsenal de Arteta, que les eliminó hace dos temporadas en los cuartos de final; el PSV; la Roma, donde el luso levantó su último título europeo y fue despedido un año después; el Leipzig; el Shakhtar, el LASK austríaco y el AEK de Atenas.

La Champions es la cuenta pendiente de Mourinho tras su primera etapa en el banquillo del Real Madrid. Aquel equipo cayó durante tres ediciones consecutivas en las semifinales: 2010/11 contra el Barça, 2011/12 contra el Bayern Múnich y 2012/13 contra el Borussia Dortmund.

El Inter de Milán, PSV, RB Leipzig y LASK son los rivales que visitarán el Santiago Bernabéu; mientras que el Real Madrid deberá enfrentarse a domicilio ante el Arsenal, la Roma, el Shakhtar y el AEK Atenas.

El emparejamiento se decidió con los 36 participantes repartidos en cuatro bombos según el coeficiente UEFA, de modo que cada equipo se enfrenta a dos rivales de cada bombo, uno como local y otro como visitante.

El Real Madrid, ubicado en el primer bombo, no podía cruzarse con otros clubes españoles ni medirse a más de dos conjuntos de un mismo país. Las fechas y los horarios de cada jornada se anunciarán a lo largo del fin de semana.

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