Mourinho vuelve al Bernabéu: el regreso 13 años después de un líder con el hambre intacta para reconciliar al madridismo

El 1 de junio de 2013, el Santiago Bernabéu vivió un ritual tan estruendoso como agridulce. Tras tres temporadas de máxima intensidad, tensión mediática y una batalla encarnizada contra el mejor Barcelona de la historia, José Mourinho pisaba por última vez el césped de Chamartín en un partido de trámite frente a Osasuna.

La estampa quedó grabada a fuego en la retina del madridismo: una marea incalculable de fotógrafos rodeaba el banquillo local, apretándose en torno a la figura del técnico portugués mientras las gradas se fracturaban en dos.

Por un lado, el sector del Fondo Sur tronaba entre cánticos de apoyo incondicional; por el otro, una silbada bronca reflejaba el desgaste extremo de una etapa marcada por la polarización. Aquella tarde, entre destellos de flashes y división en la grada, Mourinho cruzó el túnel de vestuarios dejando tras de sí una huella imborrable pero convulsa.

2 de junio de 2013.



👉 Último partido de JOSÉ MOURINHO como entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Lo recuerdas?



Hace exactamente nueve años:pic.twitter.com/O4q60jaXfb — Madrid Sports (@MadridSports_) June 1, 2022

Trece años después, la historia parece trazar un bucle perfecto. El técnico de Setúbal regresa a la que fue su casa en un escenario que guarda asombrosas similitudes con aquel verano de 2010 en el que pisó la capital de España por primera vez.

Entonces, el Real Madrid venía de tropezar de forma sistemática en los octavos de final de la Champions y de contemplar a un rival directo dominar el panorama nacional e internacional.

Mourinho no llegó para ser un gestor plácido, sino un catalizador del cambio: un estratega obsesivo capaz de infundir un carácter indomable y romper la hegemonía culé con la recordada Liga de los 100 puntos y los 121 goles.

Hoy, el reto que tiene por delante guarda el mismo aliento épico: devolver la excelencia, la regularidad y el peso competitivo a una entidad que exige ganar cada día. La necesidad de devolver al Real Madrid a la gloria vuelve a ser la misión primordial de un entrenador moldeado para las grandes emergencias.

De la trinchera a la unidad

Sin embargo, el hombre que ha vuelto al banquillo del Bernabéu este verano demuestra haber refinado su lectura de los tiempos. En su comparecencia ante los medios de comunicación previa al encuentro contra la Real Sociedad, Mourinho dejó claro que no regresa para cobrar deudas del pasado ni para alimentar su mito personal.

Ante la pregunta sobre cómo espera ser recibido por la hinchada blanca 13 años después de su partida, el técnico portugués ofreció una respuesta serena: "Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión. Yo no soy importante. Soy capaz de controlar mis emociones".

Estas palabras marcan una ruptura estratégica con el pasado. Lejos de acaparar la atención, Mourinho ejerce de pararrayos deliberado para amortiguar cualquier conato de división y desviar los aplausos hacia sus futbolistas.

Esta postura resulta fundamental para entender el objetivo sociológico de su segunda etapa. En 2013, el concepto de "mourinhismo" dividió a la afición en dos facciones.

Hoy, el tiempo ha filtrado el ruido mediático para dejar únicamente el poso de su legado: la competitividad feroz, el orgullo recuperado y la cultura del esfuerzo innegociable. Mourinho comprende que la reconciliación de la grada no se logra exigiendo homenajes personales, sino unificando el sentimiento madridista en torno a un objetivo común.

Al pedir que la pasión del templo blanco se dirija exclusivamente hacia los once jugadores que saltan al campo, el portugués extiende una mano firme para cicatrizar las antiguas heridas. Su discurso ya no busca trincheras internas; busca construir una fortaleza donde el público y el equipo remen en la misma dirección.

Un líder preparado

En lugar de enredarse en polémicas o fantasmas del pasado, el foco de Mourinho en este reencuentro se sitúa en la construcción de un proyecto sólido y preparado para asumir el peso innegociable de esta camiseta.

Su discurso prioriza la responsabilidad compartida y la necesidad de que la presión del entorno no se traduzca en tensión, sino en ambición desmedida por ganar.

Lejos del perfil de confrontación mediática que caracterizó los momentos más convulsos de su primera etapa, el portugués busca canalizar toda la energía de Chamartín hacia el terreno de juego, convencido de que la mística del templo blanco florece únicamente cuando la grada y el banquillo laten al mismo ritmo.

Mourinho felicita a sus jugadores tras la victoria contra el Espanyol. REUTERS

Es el pragmatismo de un técnico que entiende que el crédito no se mantiene invocando viejas gestas, sino demostrando día a día que el compromiso con la victoria sigue intacto.

Trece años de recorrido por los banquillos de Europa no han mermado su competitividad ni su hambre de títulos. La afición que acuda al Santiago Bernabéu no se encontrará con un monumento a la nostalgia, sino con un entrenador plenamente vigente que conoce las exigencias innegociables de su grada.

El reencuentro entre José Mourinho y Chamartín trasciende la simple vuelta de un viejo conocido: representa la oportunidad de transformar la despedida de 2013 en una alianza renovada.

Si en su primera etapa ofreció carácter para romper hegemonías, en esta vuelta ofrece liderazgo para unir a la afición y devolver al Real Madrid al trono que le corresponde. La llama del madridismo vuelve a encenderse en torno a su figura, pero esta vez con la mirada puesta en un futuro de victoria compartida.