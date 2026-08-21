La fiebre de los fichajes por 100 millones: el mercado récord que vuelve a confirmar el dominio financiero de la Premier League

Fotomontaje de los 5 fichajes de más de 100 millones en el verano de 2026. EE

Con el reciente fichaje de Savinho por el Tottenham, ya son cinco los fichajes durante este mercado que han alcanzado o superado los 100 millones de euros, una barrera que nunca se había alcanzado tantas veces en un mismo verano.

El brasileño se une así a Morgan Rogers, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Yan Diomande en un grupo reservado hasta ahora a las operaciones más extraordinarias del fútbol europeo.

La cifra adquiere todavía más relevancia por el protagonismo de la Premier League. Cuatro de los cinco movimientos tienen como destino un club inglés, una muestra más de la dominancia frente a otras ligas.

El único fichaje que rompe el dominio inglés es Yan Diomande. El extremo marfileño ha llegado al Real Madrid desde el RB Leipzig en una operación que alcanza los 125 millones de euros.

5 fichajes que hacen historia

Diomande es precisamente el único representante de La Liga en esta lista. El Real Madrid ha apostado por el joven extremo realizando una operación millonaria.

Rogers llegó al Chelsea procedente del Aston Villa por unos 138 millones de euros, mientras que Anderson aterrizó en el Manchester City desde el Nottingham Forest por aproximadamente 135 millones.

Yan Diomande, durante su debut con el Real Madrid. REUTERS

Tonali también cambió de club dentro de Inglaterra. El italiano dejó el Newcastle para convertirse en jugador del Tottenham en una operación que ronda los 108 millones de euros.

Ahora los Spurs vuelven a aparecer en esta lista con Savinho. El conjunto londinense se dejará otros 100 millones por el brasileño.

Todos estos fichajes, salvando el de Diomande, cumplen con lo mismo, un club inglés que vende a uno de sus jugadores a un equipo de la misma liga.

Anderson peleando por el balón junto a Havertz. Reuters

El mercado de 2026 ya ha establecido un nuevo récord. Nunca antes se habían concentrado cinco operaciones de 100 millones o más durante un mismo verano.

La cifra resulta todavía más llamativa al compararla con años anteriores. En 2019 y 2023 se produjeron tres operaciones de este tipo, hasta ahora el máximo registrado.

El primer año con Griezmann, Joao Félix y Hazard como protagonistas. Mientras que cuatro años después fueron Declan Rice, Moisés Caicedo y Bellingham.

La Premier juega en otra liga

En 2017, Neymar protagonizó uno de los movimientos más llamativos del mercado. El brasileño llegó al PSG por 222 millones, una cifra récord que supuso el primer caso de un fichaje de tantos millones.

Y es que, desde entonces, se han 'normalizado' los fichajes de más de 100 millones por jugadores que llaman la atención en el mundo del fútbol.

El campeonato inglés lleva años dominando el mercado de fichajes y cada verano amplía su ventaja económica respecto a sus competidores.

No se trata solo de los grandes clubes como Arsenal o Manchester City, un club como el Tottenham, a las puertas del descenso la anterior temporada, ha sido capaz de desembolsar 200 millones de euros por dos jugadores.

La diferencia con La Liga resulta evidente. El fútbol español conserva al Real Madrid y al Barcelona entre los clubes más importantes del mundo, pero su capacidad colectiva de gasto está muy lejos de Inglaterra.

El problema aparece al ampliar la mirada al resto del campeonato. Mientras varios clubes ingleses pueden superar los 100 millones, en España esa capacidad está mucho más concentrada.

Savinho jugando en el Bernabéu en un partido de Champions. Europa press

La razón está en la estructura económica de ambos campeonatos. La Premier cuenta con mayores ingresos audiovisuales y comerciales, y además el reparto entre los propios clubes de la competición es mucho más equitativo, lo que aumenta el poder adquisitivo del conjunto de equipos.

La diferencia también se refleja en los grandes traspasos. Inglaterra acumula cada vez más operaciones por encima de los 100 millones, mientras que los clubes de España aparecen de forma puntual en esta carrera.

El verano de 2026 vuelve a demostrarlo. De los cinco fichajes que han alcanzado esta barrera, cuatro están relacionados con clubes de la Premier League.

La tendencia es clara, la barrera de los 100 millones ha dejado de ser una excepción reservada a los mejores futbolistas y se ha convertido en una cifra más que asumible para muchos clubes ingleses.

La Liga, mientras tanto, sigue contando con grandes estrellas y entidades históricas, pero ha perdido terreno en una batalla económica que parece inclinarse cada vez más hacia Inglaterra.

El mercado todavía no ha terminado y la cifra puede aumentar. Con varias semanas por delante, aún puede haber más movimientos que aumenten el récord.