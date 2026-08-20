Pablo Barrios, 23 años: "Sin el fútbol no sé que hubiera sido de mí tras perder a mi madre. Me ayudó mucho a superarlo"

Pablo Barrios, durante el partido de La Liga contra el Villarreal. EFE EFE

El centrocampista del Atlético de Madrid recordó cómo el deporte le ayudó a afrontar la muerte de su madre cuando todavía era un niño y cómo aquella experiencia marcó su carácter.

Pablo Barrios se ha convertido en uno de los futbolistas importantes del Atlético de Madrid. El jugador perdió a su madre cuando todavía era un niño, una pérdida que condicionó su infancia.

Aquella experiencia también influyó en la persona en la que terminó convirtiéndose. En una entrevista concedida a MARCA, Barrios explicó que encontró en el fútbol una vía de escape.

El deporte le permitió mantenerse ocupado y afrontar una situación complicada: “Siempre digo que le doy las gracias al fútbol. Si no hubiera tenido el fútbol, no sé qué habría pasado”.

“Me ayudó mucho a superarlo”, reconoció el futbolista del Atlético. Barrios admitió que aquella experiencia pudo hacerle madurar antes de tiempo y le obligó a enfrentarse demasiado pronto a una realidad difícil.

Barella y Pablo Barrios, en la disputa por el balón. Reuters

“Puede ser que me hiciera más fuerte. No voy a decir que no. Quizá me hizo madurar antes”, explicó el centrocampista al recordar aquellos años y el impacto que tuvo aquella ausencia.

A pesar del paso del tiempo, Barrios mantiene muy presente la memoria de su madre. El futbolista aseguró que se acuerda de ella con frecuencia.

“Pero la recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo de ella muy a menudo. Por supuesto que hubiera sucedido, pero la llevo dentro”, señaló el jugador rojiblanco.

Su trayectoria deportiva también está marcada por un recorrido poco habitual. Antes de convertirse en una de las apuestas del Atlético, Barrios pasó por las categorías inferiores del Real Madrid.

El centrocampista llegó a La Fábrica en 2011, procedente de la Escuela Deportiva Moratalaz. Permaneció seis años en la cantera madridista, donde pasó por diferentes categorías hasta alcanzar la etapa de cadetes.

En 2017 decidió cambiar de rumbo y se incorporó a la cantera del Atlético de Madrid. Allí continuó su formación hasta que consiguió dar el salto al primer equipo rojiblanco en 2022.

Pablo Barrios, en su partido de debut con el primer equipo del Atlético de Madrid Atlético de Madrid

Desde entonces, su progresión ha sido constante y se ha ganado la confianza de Diego Pablo Simeone. El técnico argentino considera al centrocampista una pieza importante para el presente y futuro del conjunto colchonero.

El Atlético ha mostrado su apuesta por Barrios con una renovación hasta 2030. Su contrato incluye una cláusula cercana a los 100 millones de euros.

Su historia explica una parte de su carácter. Barrios encontró en el fútbol mucho más que una profesión, fue un refugio durante su infancia y una herramienta para afrontar una pérdida que todavía forma parte de su vida de alguna manera también.