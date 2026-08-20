Konaté, eufórico por cumplir su sueño: "La primera camiseta que tuve fue la del Real Madrid, me la regaló mi hermano"

Konaté ya luce el 16 del Real Madrid con orgullo. Ese dorsal se puede convertir en uno de los grandes quebraderos de cabeza para los atacantes que se enfrenten esta temporada al conjunto blanco, porque a ganas y consistencia va a ser muy difícil superar al central francés.

El defensor se mostró muy satisfecho en su puesta de largo de haber firmado por el Real Madrid: "Significa muchas cosas para mí, porque la primera camiseta que tuve fue la del Real Madrid, que fue un regalo de mi hermano mayor. Desde ese momento, siempre he soñado con jugar en este fantástico equipo, y hoy estoy en el sueño y muy feliz de estar aquí".

Sabe perfectamente el central donde llega, pero la máxima exigencia a la que está sometido siempre el conjunto blanco, más aún después de las dos últimas temporadas, no le intimidan: "Sé que el club tiene expectativas muy altas para cualquiera que lleve esta camiseta, y estoy aquí para luchar por este equipo con todo dentro y fuera del campo".

🎙️ @IbrahimaKonate_: "Quiero ser parte de la historia de este club y ganar una Champions". pic.twitter.com/YqVtTdGbSX — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2026

El futbolista de 27 años afronta esta nueva etapa de su carrera profesional con la motivación por bandera: "Sé muy bien lo que representa este club. Es una gran responsabilidad, pero también una gran motivación".

Además, en un momento tan señalado para él, en el que firmó junto a Florentino Pérez el contrato que le atará al Real Madrid durante las próximas cuatro temporadas, Konaté tuvo palabras de agradecimiento: "También quiero agradecer a la afición por el cariño, que significa mucho para mí y para mi familia. Prometo darlo todo por esta camiseta, trabajar cada día al máximo y ayudar al equipo. Espero vivir grandes momentos y ganar muchos títulos".

La 'casa' de las Champions

Arropado por las 15 Champions League detrás de él, Konaté siguió hablando para los medios oficiales del club y no faltaron, como no podía ser de otra forma, referencias directas a las Copas de Europa.

Se permitió el lujo de bromear con la final que perdió en 2022 precisamente ante el Real Madrid cuando militaba en el Liverpool: Me siento genial. Solo lo siento por una, la de París 2022, porque jugaba en el Liverpool en ese momento y el Real Madrid ganó otra vez esa Champions League. Pero quiero ser parte de esta historia y deseo ganar títulos, ganar la Champions League con este equipo y ser parte de este equipo para siempre".

Konaté, llamado a tener un papel fundamental este curso y que llega libre después de terminar su contrato con el Liverpool, incidió sobre su estado anímico: "Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer al presidente, al entrenador y al Real Madrid por la confianza. También quiero agradecer a toda mi familia, a mis amigos, y a todas las personas que me han apoyado desde el principio, porque sin ellos hoy no estaría aquí".

Además, finalizó con un nuevo mensaje en el que afirmó que había cumplido su mayor aspiración desde que comenzó a jugar al fútbol: "Desde niño soñaba con este momento y hoy ese sueño se hace realidad".