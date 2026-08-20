Encuentran el cadáver de un hombre de 33 años en el estadio del Charlton Athletic inglés

La conmoción se ha apoderado del entorno del Charlton Athletic tras el hallazgo realizado a primeras horas de la mañana del pasado martes 18 de agosto.

Los servicios de emergencia y efectivos de la Policía Metropolitana acudieron con urgencia al estadio The Valley, ubicado en el sudeste de la capital británica, donde se confirmó el fallecimiento de un hombre de 33 años dentro del recinto deportivo.

La voz de alarma saltó poco antes de la apertura habitual de las dependencias del club. Pese a la rápida intervención de los paramédicos del Servicio de Ambulancias de Londres, los sanitarios únicamente pudieron certificar el deceso del individuo, cuya identidad se mantiene bajo reserva a la espera de completar la notificación formal a todos sus familiares.

Según las primeras pesquisas avanzadas por Scotland Yard, la principal hipótesis de los investigadores apunta a que la víctima sufrió una precipitación fatal desde una altura considerable en algún momento de la madrugada del lunes 17 de agosto.

Por el momento, las autoridades han catalogado el caso como una "muerte inesperada" y han precisado que no se han realizado arrestos ni se aprecian indicios inmediatos de la participación de terceros o de la comisión de un delito violento.

El trágico suceso ocurre apenas dos días después de que The Valley albergase un ambiente festivo con motivo del primer encuentro como local de la temporada en la Championship.

La respuesta del club

El Charlton Athletic emitió un comunicado oficial expresando su profunda consternación por lo acontecido. "Todos en el club estamos profundamente entristecidos al conocer la noticia del fallecimiento de un hombre en The Valley. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y pensamientos a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador".

La directiva del club confirmó su total colaboración con las autoridades para esclarecer las circunstancias exactas en las que el hombre accedió al estadio fuera del horario operativo y cómo se produjo el trágico desenlace.

Asimismo, las autoridades han aclarado de forma preliminar que no existen indicios de responsabilidad directa o infracción por parte del club en materia de seguridad.

Por su parte, la Policía Metropolitana mantiene abierta la investigación y ha solicitado la colaboración ciudadana.

Las fuerzas del orden piden a cualquier persona que transitase por las inmediaciones de Floyd Road o los alrededores de The Valley entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, y que pueda aportar testimonios o grabaciones de seguridad, que se ponga en contacto con la comisaría local para ayudar a esclarecer los hechos.