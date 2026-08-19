Bernardo Silva se rinde a la grandeza del Real Madrid en su bienvenida: "Cuando vienes y te enseñan todos esos trofeos..."

Bernardo Silva cuenta las horas para poder jugar en el Santiago Bernabéu por primera vez como local. El futbolista portugués vivió este miércoles su acto de bienvenida y fue recibido por Florentino Pérez para simbolizar su unión al club blanco tras su fichaje este verano.

Silva, que apunta a ser uno de los hombres de confianza de José Mourinho esta temporada, confesó estar casi asombrado por respirar el ambiente de equipo campeón que se vive en el Real Madrid.

"Cuando vienes aquí y te enseñan todos los trofeos... Ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero lo sientes en persona y estoy muy feliz de poder jugar en este club", comentó ante los medios oficiales en este acto de bienvenida.

Bernardo Silva, en su acto de bienvenida con Florentino Pérez. REAL MADRID CF

A sus 32 años y con una amplia experiencia a sus espaldas al más alto nivel, Bernardo Silva desprendió entusiasmo en este instante tan especial para él, como si fuera un joven que apenas empieza a jugar al fútbol.

"Desde pequeño, cuando no sabes si vas a ser jugador o no, tu sueño es jugar en un club como el Real Madrid. Poder estar aquí, poder jugar con este club e intentar ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito, estoy muy feliz", aseguró el talentoso futbolista luso.

Bernardo, que ha militado las últimas nueve temporadas en las filas del Manchester City, se ha enfrentado en numerosas ocasiones al Real Madrid y ha vivido experiencias de todo tipo en la Champions League.

El portugués, de hecho, ha pisado varias veces el césped del Santiago Bernabéu, y en sus declaraciones confesó que impone entrar al recinto madridista y contemplar las 15 Champions League: "Ya jugué varias veces en el Bernabéu. Cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente. Y jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos".

Pieza clave en el centro del campo

A sus 32 años y después de finalizar su contrato con el Manchester City, Bernardo Silva asume una nueva etapa en su carrera deportiva en la más alta élite del fútbol europeo.

Campeón en seis ocasiones de la Premier League, del Mundial de Clubes o de la FA Cup, el centrocampista también sabe lo que es conquistar una Champions League con el City.

Ahora llega para reforzar el centro del campo y ponerse a las órdenes de su compatriota José Mourinho. Todo apunta a que tendrá un papel fundamental en el Real Madrid y que podría ejercer de timón en el centro del campo.

El fichaje frustrado de Rodri, que finalmente eligió el Barça cuando tenía una oferta sobre la mesa del Real Madrid, abre las puertas para que Bernardo Silva sea uno de los dos hombres elegidos habitualmente para el doble pivote en la zona ancha.

De hecho, el luso ya ha actuado ahí como titular en los tres últimos encuentros de pretemporada, ante el Ferencvaros, el Dépor y el Schalke, cada vez asumiendo más peso y más galones.