Rosa, madre del 'Cuti' Romero: "Desde los 3 meses ya sufría, fueron 7 años de tratamientos y ahí lo sacamos adelante"

El 'Cuti' Romero acaba de comenzar una nueva etapa en su carrera. El central argentino se ha convertido en uno de los grandes fichajes del Atlético de Madrid, pero detrás del futbolista de élite existe una historia personal marcada por la superación.

El conjunto rojiblanco anunció el pasado sábado su incorporación procedente del Tottenham. Romero, de 28 años, firma hasta junio de 2031 y llega al equipo de Diego Simeone para convertirse en uno de los líderes de la defensa.

Su llegada al Metropolitano pone nuevamente el foco sobre la trayectoria de un jugador que no siempre tuvo un camino sencillo. Mucho antes de convertirse en campeón del mundo con Argentina, tuvo que enfrentarse a importantes problemas de salud durante su infancia.

La historia fue contada por Rosa Romero, su madre, durante una entrevista en el programa 'Madre Argentina', presentado por Paula Chaves en OLGA. Allí recordó los primeros años de vida de su hijo y el difícil proceso que atravesó.

Según explicó, Cuti sufrió broncoespasmos desde que era muy pequeño. El problema apareció cuando apenas tenía entre tres y cuatro meses y se prolongó durante varios años, obligando a la familia a mantener un seguimiento médico constante.

Cuti Romero celebrando su gol a Cabo Verde. Reuters

"Cuti sufría mucho del broncoespasmo y era una enfermedad que atravesamos juntos durante mucho tiempo porque le duró muchos años de tratamiento. Desde los 3 meses ya sufría, fueron 7 años de tratamientos y ahí lo sacamos adelante", recordó su madre durante aquella conversación.

El tratamiento se prolongó hasta que Romero tenía aproximadamente seis o siete años. Durante ese periodo tuvo que recibir cuidados y vacunas, además de afrontar episodios que llegaron a requerir ingresos hospitalarios.

"Nos tocaba internarlo y se internaba él y me internaba yo con él", explicó Rosa Romero al recordar aquellos años. La familia permaneció junto al pequeño Cuti durante una etapa especialmente complicada.

Con el tiempo, aquella enfermedad quedó atrás y Romero pudo desarrollar su carrera deportiva. Su evolución le llevó desde Belgrano hasta Europa, donde pasó por Genoa y Atalanta antes de aterrizar en el Tottenham.

El Cuti Romero lesionado en la final del Mundial. Reuters

En Inglaterra terminó convirtiéndose en capitán y pieza fundamental del equipo. Además, levantó la Europa League en la temporada 2024-2025 y fue elegido mejor jugador del torneo por la UEFA.

Ahora, su historia adquiere una nueva dimensión con su llegada al Atlético. Simeone ha apostado por el argentino para reforzar una defensa que la pasada temporada encajó demasiados goles.

Romero llega a Madrid después de haber disputado el Mundial de 2026 con Argentina y con el objetivo de convertirse en uno de los referentes del nuevo proyecto rojiblanco. Una nueva etapa para un futbolista cuya carrera comenzó mucho antes de los grandes estadios.