Alejandro Arribas (37), exfutbolista: "Tengo un par de asesores que me ayudan con las inversiones en fondos y bolsa"

Alejandro Arribas, durante su etapa en el CA Osasuna .

El exfutbolista Alejandro Arribas ha explicado en el podcast Los Fulanos cómo ha construido su patrimonio durante su carrera deportiva y cuáles son sus principales inversiones.

El central ha revelado que el sector inmobiliario ocupa un lugar destacado en su estrategia, con una apuesta basada principalmente en la compra de viviendas para destinarlas al alquiler.

Arribas contó que su interés por el mercado inmobiliario comenzó durante sus años como futbolista, siguiendo en parte el ejemplo de su padre. "Mi padre en su día tomó una inmobiliaria importante de aquí, de Madrid, en Málaga y tal", explicó durante la entrevista.

A partir de ahí, y conforme empezó a obtener mayores ingresos en el fútbol, decidió comenzar a invertir en viviendas.

"En cuanto empecé a ganar algo de dinero en el fútbol, pues empecé a invertir en viviendas", señaló. Una estrategia que, según relató, ha mantenido de forma constante a lo largo de los años: "He seguido anualmente haciendo lo que hemos podido e invirtiendo ahí".

Alejandro Arribas .

El objetivo de estas inversiones no es la especulación ni la venta a corto plazo. Arribas aseguró que adquiere los inmuebles para alquilarlos y generar ingresos recurrentes. "Comprar y alquilar. Tener una renta fija para el día que yo me retiro", explicó.

Su intención es que esas rentas le permitan mantener una vida cómoda junto a su familia una vez finalizada su etapa profesional en el deporte.

La vivienda constituye así una de las principales patas de su patrimonio. El exfutbolista también mantiene inversiones financieras, aunque con un perfil más conservador y a largo plazo. "Otra parte, pues a lo mejor un 20 o 25% en fondos, bolsa y tal", detalló.

Arribas reconoció además que no gestiona personalmente sus inversiones financieras. "Tengo un par de asesores que me lo llevan y la verdad que eso bien", afirmó.

Su estrategia consiste en mantener esas inversiones durante años, asumiendo que habrá periodos mejores y peores. "Dejo ahí años y el día que va sumando", explicó.

El resto de su patrimonio, según su propio relato, está compuesto por ahorros y por el capital que ha destinado a sus proyectos vinculados al Cartagena. De esta forma, el exjugador mantiene una cartera diversificada, aunque con una clara preponderancia del sector inmobiliario.

Lejos de buscar negocios llamativos o inversiones de moda, Arribas aseguró que prefiere mantener una estrategia prudente. Preguntado por posibles negocios como un club de pádel o una discoteca, respondió entre risas: "A mí no me engañan, no me han engañado nunca".

La gestión de sus viviendas también cuenta con apoyo familiar. Su madre se ha encargado durante años de buena parte de la administración de los alquileres, con la ayuda de una persona especializada. "Ha trabajado en banco muchos años y lo llevaba ella con una persona", explicó.

Con este modelo, Arribas busca que los ingresos generados por sus inversiones complementen el patrimonio acumulado durante su carrera futbolística y le permitan afrontar el futuro con tranquilidad. "Yo vivo bien, tranquilo, tampoco gasto mucho", aseguró.

Su filosofía, según dejó entrever, pasa por preservar lo conseguido durante sus años en el fútbol y convertirlo en una fuente de ingresos estable a largo plazo.