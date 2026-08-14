Ousmane Dembélé, 29 años: "Es fundamental tener al lado a la familia, mi madre siempre me ha acompañado"

El camino hacia el estrellato en el fútbol profesional rara vez es una línea recta trazada sobre un tapiz de comodidades. Para Ousmane Dembélé, uno de los extremos más eléctricos y desequilibrantes del panorama mundial, el éxito absoluto en los terrenos de juego no se puede entender sin mirar por el retrovisor hacia sus raíces.

Detrás de sus regates vertiginosos, su ambidiestrismo y sus goles decisivos, hay una historia de superación personal, amistades de barrio y, sobre todo, un núcleo familiar férreo que ha servido de brújula en cada etapa de su carrera deportiva.

Nacido en Vernon y criado en el barrio de La Madeleine, en Évreux (Normandía), los primeros contactos del atacante francés con el balón no tuvieron lugar en academias de lujo con césped inmaculado, sino sobre el duro asfalto. El propio jugador rememoraba hace un tiempo sus humildes orígenes en una sincera entrevista concedida a Barça TV, donde no ocultó la dureza de su entorno inicial: "Jugaba en la calle en un barrio pobre con mucha delincuencia, pero ahora todo está bien".

Lejos de dejarse arrastrar por las malas influencias o las dificultades de la zona, el fútbol se convirtió en su refugio y en su principal vía de escape. Recordando aquellos largos días con profunda nostalgia, el futbolista añadió: "Éramos gente tranquila y con mi pandilla siempre jugábamos a fútbol, era lo que más me gustaba de niño".

Esa pasión incombustible forjada en la calle pronto llamó la atención de los grandes ojeadores de Francia, pero su talento natural no habría florecido de la misma forma sin la presencia del pilar más importante de su vida: su familia. En especial, la figura de su madre, Fatimata, ha sido el ancla que le ha mantenido con los pies en el suelo frente a los mareantes focos y las presiones del deporte de élite. Su acompañamiento constante fue absolutamente vital durante sus años formativos.

"Es fundamental tener al lado a la familia, mi madre (Fatimata) siempre me ha acompañado, tanto en Evreux como en Rennes, aunque en Dortmund ya estuve solo porque no me podían acompañar", confesó el extremo, dejando clara la importancia del afecto maternal en su desarrollo emocional y profesional.

El salto de jugar en su barrio a integrarse en una estricta estructura profesional como la del Stade Rennais podría haber abrumado a cualquier joven adolescente. Sin embargo, para Dembélé, el apoyo incondicional de los suyos transformó lo que pintaba como un desafío de adaptación mayúsculo en una transición completamente natural y exitosa. Sobre esta etapa crucial en su adolescencia, el futbolista relató: "No fue difícil para mí irme al Rennes de niño, ya conocía a gente de allí, hice un campus previo de verano, mi familia fue conmigo, aprendí rápido y progresé mucho sin dificultades".

Ese progreso fulgurante fue el detonante que le llevó de Rennes a Dortmund, para después protagonizar traspasos multimillonarios y consolidarse en lo más alto, llegando a ser campeón del mundo con la selección de Francia. Hoy en día, Ousmane Dembélé ha dejado muy atrás las calles de La Madeleine, pero sigue llevando consigo las invaluables lecciones que aprendió en ellas. Su trayectoria es el testimonio vivo de cómo el talento puro, cuando está protegido por la lealtad y el calor incondicional de una familia, es capaz de abrirse paso ante cualquier obstáculo.