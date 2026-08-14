Boicot a los campeones: socios del Athletic piden reivindicar la selección vasca en el homenaje a De la Fuente y sus jugadores

La asociación de socios compromisarios del Athletic 'Athleticen Alde Bustiko Gara' ha pedido a la afición rojiblanca que convierta el homenaje a los campeones del mundo en una reivindicación de la oficialidad de la selección vasca.

San Mamés reconocerá el próximo 22 de agosto, antes del estreno liguero del Athletic, a Luis de la Fuente y a los futbolistas Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams.

Los tres jugadores formaron parte de la selección española campeona del mundo, mientras que De la Fuente, exfutbolista rojiblanco, dirigió al combinado nacional en el torneo.

El colectivo difundió este jueves un comunicado en el que rechaza los silbidos hacia los jugadores del Athletic. "El que quiera aplaudir que aplauda. El que quiera mantener silencio que lo haga", señala la asociación, que remarca que "nunca silbaremos a un jugador de nuestro equipo".

La plataforma plantea que cada asistente decida cómo reaccionar al reconocimiento, pero llama a acudir al estadio con ikurriñas y otros símbolos favorables a la oficialidad de la Euskal Selekzioa -la selección vasca-. Su objetivo es trasladar esa reclamación "en positivo y con rotundidad, pero desde el respeto".

El mensaje se produce en un contexto de debate entre parte de la masa social del Athletic por el homenaje previsto a representantes de la selección española.

La asociación también dirige sus críticas hacia De la Fuente, exjugador del club. Le reprocha su comportamiento durante la etapa de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), a raíz del caso que afectó a Jenni Hermoso tras el Mundial femenino de 2023.

El estadio de San Mamés. Athletic Club

Athleticen Alde Bustiko Gara pide, no obstante, evitar cánticos ofensivos contra España o contra la Selección. Considera que ese tipo de expresiones puede perjudicar la reclamación de la oficialidad vasca y facilitar una lectura negativa de la protesta.

"El objetivo no debe ser dar argumentos a quienes buscan desacreditar una petición que consideran legítima", sostiene el comunicado.

La asociación entiende que existe malestar entre sectores de la grada por las restricciones a determinadas expresiones, aunque defiende que la respuesta debe mantenerse dentro del respeto.

El colectivo insiste en que la principal reivindicación es el derecho de Euskadi a competir internacionalmente como selección propia en todas las disciplinas deportivas. Asegura que la falta de oficialidad impide actualmente esa posibilidad.

El homenaje del 22 de agosto reunirá así dos sensibilidades en San Mamés. Por un lado, el reconocimiento deportivo a los representantes rojiblancos campeones del mundo. Por otro, una demanda histórica de una parte de la afición: la presencia oficial de la selección vasca en las competiciones internacionales.