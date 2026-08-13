El agujero que no logra tapar La Masía desde Leo Messi: Julián Álvarez sigue enquistado y el Barça no 'fabrica' goleadores

Es indudable que La Masía ha sido en los últimos años una fuente inagotable de recursos para el primer equipo del Fútbol Club Barcelona.

Futbolistas de todo tipo han nutrido a la primera plantilla y han deslumbrado en la élite con el paso de los años. Porteros como Víctor Valdés, defensas como Gerard Piqué, centrocampistas que no necesitan presentación como Xavi Hernández o más recientemente atacantes como Lamine Yamal.

Esa es, a vuelapluma, una reducida lista de algunos de los nombres quizás más representativos que salen de una tacada, pero hay ejemplos a patadas.

Sin embargo, parece que hay una deuda pendiente de la cantera azulgrana con el primer equipo, una especie de agujero negro o una extraña razón por la que no florecen delanteros puros que lleguen a consolidarse en el Camp Nou.

Quizás tenga que ver el estilo de juego y la filosofía que se inculca desde la base. Sin embargo, esto repercute en el primer equipo, que sabe que puede beber de abajo para casi todas las posiciones menos para encontrar un delantero de garantías. Y eso, en la actual tesitura que se encuentra Hansi Flick ahora mismo, es un problema.

En busca del '9' perdido

Al Barcelona se le empieza a hacer bola el asunto del delantero centro. Tiene un complicado rompecabezas que descifrar Deco y el resto de la dirección deportiva en esta recta final del mercado, más aún cuando el inicio de la competición ya está a la vuelta de la esquina.

Lewandowski terminó su contrato a sus 37 años y se marchó a Estados Unidos para jugar con los Chicago Fire. Pero a eso hay que sumarle que Ferran Torres está a punto de salir al Paris Saint-Germain para ponerse a las órdenes de Luis Enrique.

Robert Lewandowski, entre lágrimas en su último partido en el Camp Nou. REUTERS

Estas dos salidas dejarían el puesto de delantero centro en el Barça convertido en un auténtico solar. No quedaría ningún delantero puro, sí varios jugadores que podrían actuar de manera puntual como falso '9', pero parece muy arriesgado que los culés afronten una temporada tan larga y con tantas competiciones sin alguien que asegure goles.

La Masía no aporta

Cuesta mucho ser delantero canterano y triunfar en el primer equipo del Barça. Leo Messi es una excepción. Por registros goleadores, podría estar por encima de cualquier '9' puro, pero está claro que el argentino nunca ha sido un delantero centro al uso.

En los últimos años han salido multitud de nombres que apuntaban maneras, que llegaron a tener incluso su oportunidad entre los mayores, pero que por una u otra razón no terminaron de cuajar y acabaron muy lejos del Camp Nou mientras los delanteros de referencia tenían que llegar de fuera.

Bojan Krkic tuvo su irrupción a lo grande siendo apenas un crío en 2007. Sin embargo, las lesiones y sus problemas para lidiar con la gran presión que debía sostener se llevaron por delante su progresión. Salió rumbo a la Roma y nunca más volvió a jugar con el equipo que le vio nacer.

Leo Messi, Thierry Henry y Bojan Krkic EFE

Sergio García, que terminó siendo auténtico ídolo del Espanyol por su trayectoria en el club perico, también se formó en La Masía. Llegó a hacer su aparición con el primer equipo en 2003 a las órdenes de Rijkaard, pero no fraguó y tuvo que buscar oportunidades fuera.

Hubo también otros delanteros centro que prometían en la base y que llegaron a debutar con la primera plantilla, pero que nunca llegaron a pertenecer como tal al primer equipo. Oriol Riera o Dongou pertenecen a este grupo, y ambos tuvieron que hacer carrera lejos del Camp Nou.

Por supuesto, hay ejemplos más recientes. Uno de ellos es el de Sandro Ramírez. En 2014 debutó con el primer equipo tras haberse formado en La Masía, pero sólo estuvo una temporada en la primera plantilla antes de marcharse en 2016 al Málaga para no volver.

Hay casos todavía más modernos que reflejan esta maldición de los delanteros de La Masía. Ferran Jutglà, actualmente en el Celta de Vigo, Marc Guiu, ahora en el Chelsea, o Abel Ruiz, jugando en el Girona, son algunos de los nombres que no encontraron oportunidad o no sirvieron para el primer equipo.

Mirando a Julián Álvarez

Mientras el Barça sigue sin poder mirar a la base para encontrar a su nuevo delantero de referencia, Deco y el resto de la dirección deportiva tienen que seguir rascando fuera.

Sin Lewandowski y con Ferran Torres a punto de salir, la ausencia de un '9' puro marca por completo la confección de la plantilla y el Barcelona necesita goles.

Los quiere encontrar en la figura de Julián Álvarez. Lo del argentino va para culebrón del verano, pero no tiene demasiada buena pinta para el Barça por mucho que el club se aferre a su fichaje para acabar con sus males.

El subcampeón del mundo ya está a las órdenes del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid desde hace un par de días, y el club colchonero ha dicho de muchas formas y a través de varias voces que no va a dejarle salir.

Y en cualquier caso Laporta sabe que tendría que rascarse el bolsillo y comprometer todavía más a una economía que sigue sin ser la más boyante del planeta fútbol. El Atleti ya rechazó los 150 millones del Real Madrid por Julián Álvarez, así que todo lo que no sea subir de esa cifra será algo irrisorio para los del Metropolitano.