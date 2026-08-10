El PSG no tendrá fácil fichar a Ferran Torres: el Barça rechaza la primera oferta de 50 millones entre fijos y variables

Ferran Torres no seguirá en el FC Barcelona. La semana pasada lanzó un órdago a su club, que estaba dispuesto a renovarle pero no llegar a las pretensiones económicas que el jugador exigía, y esta se incorporará a la pretemporada con su futuro más lejos que nunca de la Ciudad Condal.

El PSG le quiere. Es petición expresa de Luis Enrique y la primera oferta formal ya se ha trasladado a las oficinas del Spotify Camp Nou: 50 millones de euros entre fijos y variables. No obstante, la entidad francesa se ha encontrado con la negativa del Barça.

¿El motivo? En Barcelona quieren 50 millones fijos más las consiguientes variables. Así lo recogen MARCA y Mundo Deportivo, que añaden que las negociaciones entre Luis Campos y Deco, los directores deportivos de ambos equipos, llevan varios días negociando las cifras del traspaso.

Ferran Torres abre las puertas a su salida del Barça. Carlos Serrano

Ferran Torres ya tiene un acuerdo con el Paris Saint-Germain y aunque el miércoles se incorporará a la pretemporada del Barça y se pondrá a las órdenes de Hansi Flick, él sabe que pronto lo hará con Luis Enrique, quien siempre apostó por él durante la etapa del asturiano al frente de la Selección.

Los azulgranas no van a bloquear su salida, pero tampoco lo quieren malvender. Si el deseo del valenciano es cambiar de aires no se van a interponer siempre y cuando se alcance un acuerdo económico satisfactorio.

En Francia lo dan por hecho

Los medios en Francia también dan por sentado que el delantero de 26 años ha tomado su decisión, que pasa por cambiar el Barça por el PSG. Según informó L'Equipe "reina el optimismo en las oficinas del club al hablar de la probable llegada de Ferran Torres".

La sensación en el país galo es que hay base sólida para llegar a un acuerdo razonablemente rápido, dado que el jugador preferiría evitarse la incorporación el miércoles día 12 a la actividad del Barça, aunque fuera de forma eventual.

Ferran termina contrato en junio de 2027 y, pese a que durante los últimos meses existió la posibilidad de ampliar su vínculo, la falta de avances y el interés del PSG han cambiado el escenario.

La salida de 'El Tiburón' obligará al Barça a acudir al mercado, puesto que dejará vacante el puesto de delantero centro. El club aún no ha encontrado un sustituto para Lewandowski -Julián Álvarez es imposible- y sin Ferran se quedaría sin un delantero centro puro.

Hansi Flick ya tiene decidido cómo reorganizar el ataque del Barça si Ferran Torres termina marchándose al PSG. El técnico alemán ha puesto nombre y apellido a la alternativa: Dani Olmo.

La idea es utilizarlo como falso nueve de manera mucho más habitual, aprovechando su movilidad, su capacidad para recibir entre líneas y su conexión con Lamine y Pedri.