Lola, abuela de Ferran Torres (26): "Siempre me pedía un euro por cada gol que marcaba y yo se lo daba. Es muy trabajador"

Ferran Torres está en boca de todos, tanto por su gol en la final del Mundial ante Argentina, que permitió a la selección española conquistar su segunda estrella, como por su futuro en el FC Barcelona.

El delantero está cada vez más cerca de poner rumbo al Paris Saint-Germain, aunque ambos clubes todavía tienen que alcanzar un acuerdo.

Durante la última semana, el atacante de Foios ofreció varias declaraciones a distintos medios de comunicación estadounidenses en las que se dejó querer por el conjunto dirigido por Luis Enrique. "Siempre que te quieran estos equipos es bueno", confesó. Unas palabras que no sentaron nada bien en la directiva azulgrana.

El pasado viernes, Ferran se convirtió en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana, en un acuerdo cuyo objetivo es proyectar e impulsar la imagen de la región tanto a nivel nacional como internacional. Horas más tarde, el delantero recibió un emotivo homenaje en su localidad natal, Foios.

En la celebración estuvieron presentes sus abuelos, Pepe y Lola. En un momento del acto, su abuela no dudó en tomar el micrófono para expresar su emoción: "Estoy muy emocionada porque Ferran se ha criado en mi casa, como los cuatro nietos que tengo, y lo echo de menos".

El delantero de la selección española de fútbol Ferrán Torres, durante el homenaje recibido este viernes en su pueblo, Foios. Efe / Ana Escobar

El rostro del jugador del Barça reflejaba una emoción absoluta. Ante ello, su abuela quiso destacar también sus cualidades personales: "Es muy buen chico y trabajador".

"Siempre me pedía un euro por cada gol que marcaba y yo se lo daba. Además, siempre le he puesto una estampita a Sant Roc, a la Mare del Patrocinio y la Mare dels Desamparats", desveló durante el homenaje a Ferran en Foios.

Por su parte, Pepe confesó que "ya me queda poco", a lo que el delantero valenciano respondió con humor: "Lleva diciendo diez años que le queda poco".

El futbolista del Barça también quiso poner en valor su vínculo con su localidad natal y aseguró que "Foios es el pueblo perfecto". "Allá donde voy siempre digo que soy de Foios y estoy muy orgulloso. Me gusta venir siempre que puedo. Con la agenda que tengo es difícil, pero siempre estoy encantado de estar aquí y es un orgullo estar con toda esta gente", comentó.