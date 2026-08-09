El refugio de Ferran Torres: un pueblo de 8.000 habitantes, paisaje agrícola y una iglesia del siglo XVIII

Foios, el municipio valenciano donde nació Ferran Torres, homenajeó este viernes a su vecino más ilustre. Cerca de 7.000 personas acudieron al acto organizado por el Ayuntamiento para recibir al delantero del FC Barcelona, decisivo en la reciente conquista del Mundial por parte de España.

El futbolista volvió a la localidad de l'Horta Nord después de una jornada institucional en Valencia, donde fue nombrado embajador e imagen de la Comunitat Valenciana. Por la tarde, sus vecinos llenaron el espacio habilitado junto al campo de fútbol municipal que lleva su nombre.

Hubo camisetas de la selección, pancartas, banderas y caretas de tiburón, en referencia al apodo del atacante. Familiares, amigos de infancia y vecinos participaron en una celebración que confirmó el vínculo de Torres con el lugar donde creció.

"Quiero muchísimo a mi pueblo. Allá donde voy siempre digo que soy de Foios", afirmó el jugador desde el escenario. El delantero se definió también como "foiero" y aseguró que regresar a su localidad le produce un orgullo especial.

Foios tiene cerca de 8.000 habitantes y se sitúa a unos kilómetros de la ciudad de València. Pertenece a la comarca de l'Horta Nord, un entorno donde la proximidad urbana convive con un paisaje marcado por campos de cultivo, acequias y caminos rurales.

La huerta es uno de los rasgos que definen al municipio. La chufa ocupa un lugar destacado en su producción agrícola y conecta a Foios con una de las tradiciones gastronómicas más reconocibles de la provincia: la elaboración de horchata. También sobresalen cultivos de cítricos y hortalizas.

Ese paisaje de campos es parte de la memoria de Ferran Torres. El atacante comenzó a jugar al fútbol sala en el municipio antes de incorporarse a la cantera del Valencia CF. Después inició un recorrido que le llevó a competir en el Manchester City y en el Barcelona, sin cortar el vínculo con su localidad natal.

Ferran Torres, durante el homenaje recibido este viernes en su pueblo, Foios. Raquel Granell

El centro de Foios conserva además elementos de su pasado histórico. La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, construida en el siglo XVIII, es uno de sus edificios más representativos. El templo, situado en la plaza del Poble, destaca por sus tres naves, su crucero y su campanario.

En su interior reúne retablos barrocos, imágenes religiosas y pinturas neoclásicas. La Virgen del Patrocinio, patrona de la localidad, es una de las figuras más relevantes del templo, conocido popularmente como la "Catedral de l'Horta".

La vida del municipio se concentra en sus plazas, sus fiestas y sus espacios de encuentro. Es un ambiente distinto al de los grandes estadios y las ciudades donde ha desarrollado su carrera Ferran Torres. Para el futbolista, Foios sigue siendo el lugar de los amigos de siempre y de la familia.

El Ayuntamiento quiso reconocer esa relación con el homenaje del viernes. Además de la celebración pública, Torres fue nombrado hijo predilecto de Foios. El gol que dio el título a España llevó el nombre de un pueblo de huerta al primer plano del fútbol.