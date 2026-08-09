Maldini confirma que Pep Guardiola estuvo a punto de ser seleccionador italiano: "Estaba muy tentado"

Pep Guardiola estuvo a punto de ser el nuevo seleccionador italiano de fútbol. Al menos eso es lo que confirmó el mítico Paolo Maldini, exjugador y exdirector técnico de la Azzurra.

En una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera el exdefensor confirmó las conversaciones con el técnico español, y aseguró que "estaba muy tentado y estuvo a punto de aceptar".

Tras el nuevo desastre de Italia al quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva al perder contra Bosnia en la repesca, desde la federación italiana buscaron una completa reestructuración y un nuevo jefe de mando.

Paolo Maldini, en su etapa como director general del Milan. Europa Press

Así, se contactó con Pep Guardiola, y durante unos días se rumoreó con la posible incorporación del técnico de Santpedor tras su salida del Manchester City. Esos rumores fueron confirmados por Maldini.

"Guardiola es el entrenador que mejor representa el juego técnico y ofensivo", confirmó en su entrevista con Corriere della Sera Paolo Maldini.

"A través de unos amigos, había expresado la idea de entrenar a una selección nacional. Fuimos a visitarlo a Barcelona, almorzamos juntos y hablamos durante todo el día. Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel", aseguró el exfutbolista.



Por otra parte, Maldini negó que Guardiola hubiera pedido 20 millones de euros por firmar con Italia. "El dinero nunca ha sido un problema. Pep nos lo dijo claramente: dadme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta", explicó Maldini.

Finalmente, Guardiola decidió declinar esta gran oportunidad por toda la trayectoria acumulada en los últimos años de manera ininterrumpida, especialmente al frente del Manchester City.

Buscaba un descanso el catalán, y eso le hizo descartar el proyecto italiano: "Guardiola viene de diez años agotadores en la Premier League. Le operaron de la espalda. Quiere descansar. Pero fue una conversación muy seria. Analizamos las plantillas, desde la sub-17 en adelante", dijo Maldini.

Italia busca su rumbo

Mientras tanto, el fútbol italiano busca reencontrarse después de tantos batacazos a nivel de selecciones. Italia no jugó este pasado Mundial 2026, pero tampoco estuvo presente en Qatar 2022, Rusia 2018. Desde Brasil 2014 no está la Azzurra en una Copa del Mundo.

Por eso, desde la Federación buscaron un giro de timón brusco que afectara a todos los niveles del fútbol italiano, desde la base hasta la cabeza más visible, la selección absoluta.

Precisamente la Federación italiana ha sido el reflejo del caos que vive el fútbol transalpino en estos momentos.

El propio Paolo Maldini renunció a su cargo como director deportivo junto a Leonardo apenas 16 días después de haber sido nombrados. Habían cerrado la contratación de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador, pero el presidente de la Federación no autorizó esta llegada por el vínculo comercial del entrenador con una casa de apuestas rusa.

Tanto Maldini como Leonardo entendieron que su posición quedaba, por lo tanto, desautorizada, y presentaron su dimisión, algo tras lo que la Federación italiana tuvo que reinventarse de nuevo.