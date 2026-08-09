Leo Messi llega a Argentina para apoyar a su familia y acudir al funeral de su padre

Leo Messi baja del avión para acudir al funeral de su padre. REUTERS

Leo Messi ya está en Argentina para estar junto a su familia después de conocer la noticia del fallecimiento de su padre. El astro argentino llegó a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, para darle el último adiós a Jorge Messi.

El padre de familia falleció en la madrugada del sábado en una clínica donde había sido ingresado después de estar luchando contra una larga enfermedad.

Pasadas las 20:30 horas del sábado (hora local) Leo aterrizó en el aeropuerto de Rosario. El futbolista, que se encontraba concentrado con el Inter Miami para jugar un encuentro de la Leagues Cup ante el Monterrey, recibió el permiso de su equipo para ausentarse. Despegó del aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, para viajar a su tierra natal.

Una vez que su vuelo privado tocó tierra, Messi fue conducido por un vehículo hacia la casa familiar que se encuentra en un exclusivo barrio de Rosario.

Acompañado de su esposa Antonella, Leo se encontró con sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, además de con su madre, Celia Cuccittini, para afrontar este delicado momento personal que atraviesa la familia.

Este domingo, el funeral

La familia Messi tiene previsto celebrar el funeral de Jorge Messi, fallecido a los 68 años en el sanatorio Centro ubicado en Rosario.

El cementerio El Prado será el lugar en el que tenga lugar el sepelio. Será una celebración íntima y reservada tan solo para las personas más allegadas de la familia Messi, lejos de los grandes focos.

La muerte de Jorge Messi llegó después de varios meses marcados por la preocupación sobre su salud. En junio, una información falsa sobre su supuesto fallecimiento se difundió en Argentina y obligó al entorno familiar a aclarar la situación.

Leo Messi fue conducido en furgoneta tras aterrizar en Rosario. REUTERS

Entonces, el comunicado señaló que Jorge Messi estaba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

En los últimos meses, Jorge Messi había requerido atención médica en Rosario. Algunos medios locales informaron de complicaciones relacionadas con su estado de salud, aunque la familia no divulgó públicamente un diagnóstico concreto.

Padre de Leo Messi y durante décadas representante y administrador de los intereses económicos de su hijo, Jorge Messi fue una figura determinante en la construcción de la carrera del futbolista y en la posterior expansión del patrimonio de la familia.

Un hombre alejado de los grandes focos que siempre mantuvo un perfil discreto y que fue clave en las negociaciones de su hijo durante toda su carrera deportiva.