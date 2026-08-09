Leo Messi, 39 años: "Mi padre fue el más crítico conmigo, pero estuvo siempre al lado mío"

Durante la celebración del Mundial ya había trascendido que el padre de Messi atravesaba un momento muy complicado de salud. De hecho, una polémica en la televisión argentina llegó a alimentar los rumores sobre un posible fallecimiento y sobre la posibilidad de que el futbolista tuviera que abandonar la concentración de su selección.

En aquel momento, la familia Messi emitió un comunicado para asegurar que el padre del deportista se encontraba recuperándose. Sin embargo, la situación era ya preocupante.

Este 8 de agosto se ha confirmado finalmente el fallecimiento de Jorge Messi, a los 68 años. El padre del futbolista ha muerto en Rosario, su ciudad natal, acompañado por sus seres queridos.

El entorno de Messi guarda silencio en estos momentos de dolor. La relación entre el futbolista y su padre no siempre fue sencilla. El hecho de que Messi despuntara en el fútbol desde muy pequeño y tuviera que abandonar Argentina para continuar con su carrera puso a ambos ante situaciones difíciles.

A pesar de todo, Jorge Messi siempre permaneció al lado de su hijo. El propio futbolista lo ha recordado en numerosas ocasiones a lo largo de los años.

Con motivo de esta pérdida, recuperamos algunos de los momentos en los que Messi quiso reivindicar la figura de su padre.

Leo y Jorge Messi EFE

Un hombre que dejó atrás buena parte de su vida para acompañar a su hijo en su camino por el mundo del fútbol. “Mi viejo siempre estuvo al lado mío”, explicaba Messi en 2007 durante una entrevista concedida a Radio del Plata.

"Mi viejo siempre fue el más crítico conmigo, pero hoy charlamos mucho más". Jorge Messi fue una figura fundamental en la trayectoria de la estrella argentina.

Ejerció como entrenador y consejero y tuvo un papel decisivo cuando el Barcelona quiso incorporar al joven futbolista, todavía menor de edad. La familia se instaló entonces en Barcelona y Jorge permaneció junto a su hijo durante aquellos primeros años.

"Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo", relataba el futbolista en aquella misma entrevista.

La opinión de Jorge Messi tuvo siempre un peso importante en la carrera de su hijo. "Siempre necesité la aprobación y la opinión de mi viejo. Yo terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa", reconocía el futbolista.

Su relación atravesó momentos complicados, aunque ambos fueron encontrando con el paso de los años un nuevo equilibrio. "Se habla mucho más de mi papá que de otros jugadores", llegó a lamentar Messi ante los medios.

"Lo metieron en el medio de muchísimas cosas, también a mí, pero una cosa es que hablen de mí, que soy jugador, y otra de mi papá", explicaba.

"Decían que ponía jugadores en la Selección, técnicos… Yo me puedo aislar y dedicarme a jugar, pero ellos sufren, son los que la pasan mal de verdad". La familia del futbolista siempre fue, de este modo, una parte fundamental de su vida.

Jorge Messi también se vio implicado en el caso de fraude fiscal que afectó a Lionel Messi y a la Hacienda pública española.

La Audiencia de Barcelona le condenó inicialmente a 21 meses de prisión como cooperador necesario por el tratamiento de los derechos de imagen del futbolista entre 2007 y 2009. Posteriormente, la pena fue reducida a 15 meses.

"Yo sólo jugaba a fútbol. Firmaba los contratos porque confiaba en mi papá y en los abogados que habíamos decidido que nos llevaran las cosas", declaró entonces el jugador del Barcelona ante el tribunal. "Me dijeron que todo era legal, que todo estaba bien. Yo, de aspectos contables no entiendo, para mí es chino básico".

El nombre de Messi también apareció relacionado con los conocidos como papeles de Panamá. "No la conocía. Nunca pregunté a mi padre por esos temas. Firmaba los contratos, porque confiaba en mi papá y porque los abogados decían que debía hacerse de esa manera", afirmó el futbolista. "Lionel no sabía nada de esta estructura", sostuvo por su parte su padre.

En los últimos años, la enfermedad condicionó cada vez más la vida de Jorge Messi. Dejó de viajar junto a su hijo y permaneció en su casa de Rosario, lejos del foco mediático.

Allí ha fallecido, rodeado de su familia y dejando atrás una vida marcada, en buena medida, por el acompañamiento a su hijo Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en una de las grandes figuras de la historia de este deporte.