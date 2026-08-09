El fichaje de Rodri por el Barça se enquista: el Manchester City pide 80 millones y Maresca ya le cita para los entrenamientos

El Barça sigue avanzando en la operación por Rodri, aunque todas las partes implicadas mantienen la prudencia mientras no exista un acuerdo, algo que, por el momento, está lejos de producirse.

En este contexto deben entenderse también las palabras de Enzo Maresca, que este domingo se mostró claro al referirse al futuro inmediato del futbolista. El conjunto azulgrana, por su parte, prepara ya una segunda oferta, mientras el City mantiene su petición de 80 millones.

"En este momento, parece que el miércoles estará en Manchester", aseguró el italiano tras la victoria en el amistoso ante el Atlético de Madrid.

Sus palabras responden a la situación contractual actual: mientras el traspaso no esté completamente cerrado, Rodri continúa perteneciendo a su club y, por tanto, debe seguir la planificación establecida.

La postura de Maresca resulta lógica. El entrenador defiende los intereses de su equipo y cuenta con el MVP del Mundial mientras oficialmente siga formando parte de su plantilla.

Otra cuestión es lo que pueda ocurrir durante las próximas horas si el Barça y el club inglés consiguen encajar las piezas de una negociación que sigue avanzando desde que el madrileño descartara al Real Madrid.

Rodri Hernández, con el Manchester City en el Santiago Bernabéu AFP7 / Europa Press

En el conjunto azulgrana, precisamente, estos últimos días han servido para dar pasos importantes hacia la llegada del futbolista. La voluntad del Barça es acelerar al máximo la operación para que Rodri pueda incorporarse cuanto antes a la dinámica de Hansi Flick, que desea disponer de él prácticamente desde el primer momento.

El objetivo del técnico alemán pasa por poder contar con Rodri ya el próximo día 12 en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Esa fecha obliga a las partes a intentar resolver la operación con rapidez si quieren que el jugador se incorpore sin más demora a los entrenamientos.

El Barça mantiene la calma

Eso no significa que el acuerdo pueda darse todavía por hecho. Fuentes conocedoras de la negociación ya reclamaban calma el viernes, precisamente porque aún quedaban varios aspectos por resolver antes de considerar el fichaje completamente cerrado.

Según recoge Sport, la evolución durante el fin de semana ha sido positiva, pero el mensaje sigue siendo el mismo: mientras queden detalles y documentos pendientes, ninguna de las partes quiere precipitarse.

A día de hoy, Rodri sigue citado para estar el miércoles en Manchester. Si el traspaso se completa antes, el escenario cambiará. Una vez llegue la luz verde definitiva, será también el momento de que el futbolista se despida de Manchester y ponga rumbo a Barcelona.

El Barça trabaja para que ese momento llegue cuanto antes y Flick espera poder contar con su nuevo jugador desde el inicio de esta nueva etapa de preparación.