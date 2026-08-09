Qué le falta por hacer al Real Madrid en su mercado de fichajes más brutal, con récord de ingresos y 24 movimientos

El Real Madrid afronta las últimas tres semanas de mercado con el objetivo cumplido en ingresos y el fichaje más caro de su historia, pero con dos frentes que no están completamente cerrados: un centrocampista organizador y un central zurdo.

El fracaso de la operación Rodri, que ha elegido esperar al Barcelona cuando ya tenía un acuerdo personal con el Madrid, deja a José Mourinho sin plan B inmediato en la sala de máquinas.

Con 24 movimientos contabilizados desde el adiós de Carvajal, Alaba, Ceballos y Arbeloa y hasta la salida de Mastantuono, el Real Madrid ha cerrado el mercado más activo de su historia reciente.

La llegada de Yan Diomande por 125 millones más 15 en variables se ha convertido en el fichaje más caro del club.

Aunque aplicando la inflación -tomando el IPC español y llevando sus cantidades a euros de 2026- los desembolsos por Cristiano Ronaldo en 2009 y Gareth Bale en 2013 seguirían siendo superiores (por encima, ambos, de los 130 millones de euros fijos).

El club también ha batido su récord de ingresos en un solo mercado, con 175 millones recaudados hasta ahora, cifra que sube a 185 si se suma la venta de Álex Jiménez al Bournemouth, cerrada antes del arranque oficial del verano.

Esa cifra procede casi en su totalidad de la venta parcial o total de canteranos: Nico Paz, Víctor Muñoz, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, César Palacios, Valdepeñas, Mario Martín y Fran González han generado más de 130 millones adicionales a los 43 obtenidos por los traspasos de Gonzalo y Fran García -también canteranos, pero ya en el primer equipo-.

Canterano Ingreso Porcentaje Club destino Estado Nico Paz 60 M€ 50% restante Como Oficial Gonzalo 40 M€ 70% Fulham Oficial Víctor Muñoz 20 M€ 50% restante Liverpool Oficial Mario Gila 15 M€ 50% restante Milan Oficial Álvaro Rodríguez 15 M€ 50% restante Bournemouth Oficial César Palacios 10 M€ 70% Fulham Oficial Jacobo Ortega 8 M€ 50% Estrasburgo En marcha Víctor Valdepeñas 8 M€ 50% Fiorentina Oficial Mario Martín 3,5 M€ 50% Getafe Oficial Fran García 3 M€ 50% Betis Oficial Fran González 4 M€ 50% Sevilla Oficial

Con algún caso más abierto, como el del delantero Jacobo Ortega -en negociación con el Estrasburgo, que pagaría 8 millones por el 50%-, la cifra seguirá subiendo en lo que queda de verano.

A ello se suman los fichajes de Mourinho, Cucurella, Bernardo Silva, Konaté, Dumfries y Espí, además de las renovaciones de Rüdiger hasta 2027 y Vinicius hasta 2032, la operación crucial que puso fin al gran culebrón a resolver por el club.

El caso Rodri, cerrado

El nombre que iba a cerrar el once de Mourinho era Rodri. El Real Madrid tenía un acuerdo verbal con el centrocampista y había obtenido el visto bueno de Florentino Pérez para negociar con el Manchester City, pero las negociaciones han fracaso por la aparición del Barça en escena.

Rodri ha elegido vestir de azulgrana, a pesar del acuerdo con el Madrid, y el club blanco da por cerrado el caso bajo una premisa clara: para jugar en el Real Madrid, hay que quererlo de verdad.

No se hace drama en Valdebebas, donde dejan claro que no habrá más intentos por Rodri. Tampoco hay plan B. Mourinho deberá confiar en la plantilla actual salvo que surja una oportunidad de mercado en las próximas semanas.

El central que quiere Mou

En el aparto de fichajes, el otro foco está en el central zurdo. A Mourinho le gustaría incorporar a alguien en ese perfil, y todo el verano ha rondado el nombre de Alessandro Bastoni.

Es una operación que podría rondar los 60 millones de euros, aunque el Inter de Milán no facilita la salida de su líder defensivo. El fichaje, sea del italiano u otro perfil similar, sigue abierto a la espera de que se resuelvan antes las salidas necesarias en la plantilla.

La vía para incorporar a un nuevo central pasaba por la salida de Raúl Asencio, valorado en unos 20 millones de euros. Pero el canario sufrió una lesión muscular en el recto femoral durante la pretemporada que le mantendrá de baja entre cuatro y seis semanas, lo que complica notablemente encontrarle comprador antes del cierre del mercado.

Alessandro Baston, con el Inter de Milán. Europa Press

El propio jugador tampoco ha mostrado predisposición a marcharse, y en el club ven como el escenario más realista que se quedará como cuarto central -o quinto, cuando regrese Militao-, siendo un freno para la llegada de Bastoni o un perfil similar.

Pitarch y el futuro de Camavinga

El centro del campo tiene otra pieza en danza: Thiago Pitarch. El canterano de 19 años, impulsado por Álvaro Arbeloa desde el Juvenil A hasta el primer equipo, despierta el interés del técnico salmantino para el Fulham, y su continuidad podría ganar peso si finalmente no llega un centrocampista de fuera.

Su futuro está vinculado al de Eduardo Camavinga, a quien el Madrid considera transferible pero que se niega a salir. El francés ha dejado claro que quiere quedarse, a pesar que el club no cerraba las puertas a su venta si llegaba una oferta justa para un jugador de 23 años, con contrato hasta 2029 y que en el pasado ha demostrado su nivel.

Endrick, interés de la Premier

El último capítulo abierto es el de Endrick. Mourinho valora al brasileño, que quiere quedarse y triunfar en el Bernabéu tras su cesión en el Lyon, y elogió públicamente su esfuerzo en el primer amistoso de pretemporada ante la Fiorentina.

Sin embargo, tras el fichaje de Espí, su agencia, Roc Nation, contempla buscar una nueva cesión, con la Premier League como destino más probable.

Todavía no hay decisión definitiva. Mourinho sigue midiendo al delantero en amistosos y entrenamientos antes de resolver si contará con él esta temporada o si acepta una salida temporal similar a la que vivió el curso pasado.

Con tres semanas por delante, el Real Madrid ya ha resuelto la mayor parte de su hoja de ruta veraniega. Lo que resta -un mediocentro, un central, y las salidas de Asencio, Camavinga o Endrick- definirá si el mercado más caro y rentable de su historia también termina siendo el más completo.