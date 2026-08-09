Douglas, padre de Endrick (20): "Pasamos grandes dificultades. Hacíamos café y tartas a las 4:30 de la mañana para venderlas"

Endrick es una de las jóvenes promesas del Real Madrid. El delantero está dejando buenas sensaciones a José Mourinho durante la pretemporada después de su cesión al Olympique de Lyon, donde disputó los últimos seis meses de la pasada campaña.

El brasileño quiere convencer al técnico y hacerse un hueco en el Santiago Bernabéu, aunque la llegada de Carlos Espí y la competencia en la plantilla complican sus opciones.

Si algo ha demostrado Endrick a lo largo de su vida es que no entiende de rendirse. El delantero tuvo una infancia marcada por las dificultades, tal y como ha relatado su padre, Douglas, en una entrevista al diario Marca.

Sus palabras permiten conocer los sacrificios que tuvo que afrontar la familia antes de que el futbolista alcanzara la élite.

"Mi esposa llegó primero, en 2017, y yo me quedé en Brasilia jugando al fútbol. Le mandaba dinero. En Sao Paulo mi esposa compraba macarrones instantáneos, pan..., para poder comer. Seis meses después vine. Pasamos grandes dificultades: teníamos que hacer café y tartas a las 04:30 de la mañana; lo poníamos en un carro y lo vendíamos en la estación de metro", explicó Douglas.

Endrick, celebrando un gol con el Real Madrid. Real Madrid

La situación económica de la familia era complicada. "Teníamos dinero para comprar arroz y otras cosas, pero no era suficiente", recordó el padre de Endrick, quien intentó convertirse en futbolista profesional sin éxito.

Fue entonces cuando Palmeiras le ofreció un empleo como auxiliar de limpieza, una oportunidad que le permitió sacar adelante a su familia.

Las dificultades económicas

Las dificultades también condicionaban las decisiones más cotidianas. "Si teníamos dinero para comprar algo, íbamos al mercado y, si había dos tipos de fruta, comprábamos la de menos calidad porque el dinero no daba", relató Douglas.

Una etapa que, pese a todo, considera fundamental para entender el presente de su hijo.

"Eso fue muy difícil, pero también la mayor prueba de que Dios ahora está dándonos cosas maravillosas. Le agradecemos el talento de Endrick. También el chico que es: centrado, dedicado, amante de los desafíos. Agradecemos el don que le dio", añadió.

Junto a su esposa, Cintia, Douglas tuvo que afrontar numerosos obstáculos para que su hijo pudiera progresar en el fútbol. La familia llegó incluso a vender comida en el metro para conseguir ingresos y cubrir sus necesidades.

Aquellos años de sacrificio terminaron convirtiéndose en parte de la personalidad de un Endrick que, desde muy joven, aprendió a convivir con la exigencia y la adversidad.

Ahora, el futuro del delantero pasa por encontrar el escenario adecuado para continuar con su crecimiento. El Real Madrid estudia una cesión de Endrick a la Premier League después de las incorporaciones de Carlos Espí y Yan Diomande.

Aunque el brasileño quiere quedarse en el conjunto blanco, la entidad considera que necesita acumular minutos y experiencia para seguir desarrollándose.

La idea del Real Madrid es clara: Endrick es considerado un jugador de futuro y su carácter, forjado en buena parte durante aquellos años de dificultades, es uno de sus principales valores.

La cesión, por tanto, no se plantea como una despedida, sino como un paso más en el camino de un delantero al que el club sigue viendo como una apuesta a largo plazo.