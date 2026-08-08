Cronología de un Mundial sin rumbo: ocho años de vaivenes con Marruecos y las injerencias de Sánchez e Infantino

Ocho años de vaivenes, injerencias de los Gobiernos en los asuntos del fútbol, negociaciones a la espalda y anuncios emitidos por sorpresa. Cuando en 2018 España encabezó la candidatura para ser sede del Mundial 2030 con la ilusión disparada nadie se imaginaba que los renglones de la historia se iban a torcer hasta este extremo.

Cuando todo tendría que estar encarrilándose, el próximo Mundial cuenta con más incógnitas que nunca. Y está tan rodeado de polémica que se habla de todo menos de la ilusión de tres países por albergar uno de los eventos planetarios más bonitos.

Con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, tratando de vender la final de la Copa del Mundo a Marruecos para quitársela a España a cambio de favores, todo ha saltado por los aires. La tensión sociopolítica del momento entre España y el país africano tras lo sucedido en Melilla hace apenas unos días tampoco ayuda.

Este es tan sólo el último capítulo de un Mundial en el que Marruecos ha aparecido y desaparecido del mapa en varias ocasiones y sin muchas explicaciones, en el que Ucrania entró como se fue, sin hacer demasiado ruido, y en el que España pasó de ser la locomotora que impulsaba el convoy a convertirse en un mero vagón de carga.

Ahora solo falta por ver si realmente Infantino consuma su fechoría a la espalda, el Bernabéu se queda sin el partido más deseado de la Copa del Mundo y Casablanca se convierte en el epicentro del fútbol por un día dentro de cuatro años.

Septiembre de 2018: el germen de la candidatura

En 2018 Pedro Sánchez recibió en La Moncloa, junto a Luis Rubiales, por entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Allí le plantearon la idea de que España encabezara una candidatura junto a Portugal y Marruecos para organizar el Mundial 2030.

Noviembre de 2018: Sánchez justifica a Marruecos

Un par de meses después de haber mantenido la reunión con Rubiales e Infantino, el presidente del Gobierno habló públicamente de la inclusión de Marruecos en esta candidatura.

"Construir entre tres países de dos continentes distintos, Europa y África, una candidatura conjunta para unir, para tender puentes, para cooperar", comentó por entonces el presidente del Ejecutivo. Lo hizo en una visita oficial a Rabat, algo que cayó por sorpresa en la Federación de Portugal, aunque poco después valoraron la idea positivamente.

Junio de 2019: Marruecos se cae

España y Portugal anuncian que comenzarán a trabajar en una candidatura conjunta para aspirar a organizar el Mundial de fútbol 2030. Lo hacen sin mencionar a Marruecos ni dar explicación alguna sobre la ausencia del país africano.

De repente, lo que iba a ser una candidatura a tres bandas se queda en una opción ibérica entre ambos países. "Las Federaciones Española y Portuguesa inician el análisis de una candidatura conjunta para el Mundial 2030", comunicaron.

Junio de 2021: la candidatura ibérica es oficial

Antes de un partido entre ambas selecciones en el Metropolitano, las Federaciones de España y Portugal oficializan su candidatura para el Mundial 2030. Ambos países ibéricos irían de la mano para organizar una Copa del Mundo inolvidable, con España como cabeza de lista, que llegaría a tener hasta 11 sedes, y Portugal aportando de forma más modesta con hasta 3 sedes diferentes.

Octubre de 2022: se incorpora Ucrania

En plena crisis todavía por la invasión rusa de Ucrania, la candidatura formada por Portugal y España decide, de manera casi simbólica, incorporar al país ucraniano.

Se hablaba de que podría albergar un par de encuentros de la fase de grupos, por lo que no tendría peso mucho más allá de los primeros compases de la competición. El anuncio se produjo en la sede de la UEFA en Nyon.

Marzo de 2023: Marruecos vuelve a escena

Chakib Benmoussa, ministro de Deportes de Marruecos, anuncia en el Congreso de la FIFA que se incorpora a la candidatura ibérica para organizar el Mundial 2030. Lo hace citando una carta del Rey Mohamed VI, algo que sorprende incluso a la Real Federación Española de Fútbol.

El Gobierno de España, sin embargo, celebra este anuncio y que el país africano aparezca como la tercera pata del banco: "Las buenas relaciones con Marruecos ayudan, pero no son causa-efecto", se dijo desde Moncloa.

Octubre de 2023: una sola candidatura

La FIFA anuncia que la candidatura de España, Portugal y Marruecos es la única que está en la carrera por organizar el Mundial 2030. En ese momento se conoce, por lo tanto, que España será sede de la Copa del Mundo dentro de siete años, aunque faltaba la confirmación oficial.

Además, la FIFA también anuncia que se incluyen los países de Argentina, Uruguay y Paraguay para conmemorar el 100 aniversario del primer Mundial de la historia que se celebró en el país charrúa.

Diciembre de 2024: todo se confirma

El último paso que faltaba. La FIFA oficializa que la candidatura que presentan España, Portugal y Marruecos es la elegida para albergar el Mundial 2030 de fútbol. Todo ello, como confirmó el expresidente de la RFEF Luis Rubiales en EL ESPAÑOL, con España llevando la voz cantante y siendo el país con más peso dentro de la candidatura.

A partir de aquí comienza el baile y la pelea de poder, especialmente entre Marruecos y España. Aparece la disputa por el reparto de sedes, por ver qué país acogerá más partidos y, sobre todo, por la gran final.

Este encuentro se convierte en el eje central de la discusión. España entiende que parte con ventaja por el nuevo Santiago Bernabéu, incluso por la remodelación que todavía está experimentando el Camp Nou, pero Marruecos se resiste a aceptar un rol secundario.

Así, los africanos proyectan la construcción en Casablanca de un estadio para 115.000 personas que se postularía como gran candidato, especialmente por su capacidad, para acoger la final del Mundial.

Tras la Copa del Mundo de este año, con Infantino en la cuerda floja tras su intento de vender una parte del Mundial a manos privadas, The Times publica que el presidente de la FIFA le ha ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo.